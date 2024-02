Iancu Sterp și Jador au trișat la Survivor All Stars?! Culiță Sterp s-a dat de gol și a stârnit un val de controverse

Spiritele s-au încins la Survivor All Stars! Între Cătălin Moroșanu și Iancu Sterp a pornit un război colosal, după ce au sărit la bătaie. Cătălin Zmărăndescu a fost cel care a intervenit de îndată să-l calmeze pe colegul său de breaslă, însă a regretat apoi că a recurs la acest gest, căci Iancu i s-ar fi părut prea „obraznic”. Situația a degenerat de la anumite comentarii făcute de Andrei Ciobanu, fostul component al echipei albastre, care a bătut în retragere când a văzut că situația escaladează. De la această ceartă a pornit o situație controversată și-n mediul online, între familia lui Iancu Sterp și a lui Jador. Culiță a decis să facă lumină și-n acest caz, însă fără să vrea, cel mai probabil, a scos detalii importante la iveală legate de competiția de la Pro TV. Cum a încercat să trișeze și să-și ajute fratele aflat în jungla din Dominicană? Mulți au rămas mască!

În ediția de joi seară a emisiunii Survivor All Stars a avut loc un scandal în toată regula, care i-a ținut în priză pe telespectatori. Totul a început după ce Faimoșii au reușit să câștige jocul de recompensă împotriva Războinicilor, scor 5-4. Victoria a fost la limită, fapt care i-a enervat teribil pe războinici. În ciuda eforturilor făcute de componenții echipei albastre, cei care au mâncat bine în episodul respectiv au fost Faimoșii. După ce au încheiat traseul cu brio, vedetele show-ului din Dominicană s-au retras ușor spre locul lor, însă în acel moment Andrei Ciobanu (fost războinic, actual faimos) a făcut anumite comentarii, care i-au făcut pe unii faimoși să răbufnească.

Andrei Ciobanu a bătut în retragere atunci când a văzut că lucrurile se complică, însă Iancu Sterp a avut câteva cuvinte dure de spus la adresa rivalilor. Războinicul și-a ieșit din fire și a înjurat ca la ușa cortului, motivând că reacția lui a survenit în urma atitudinii pe care Faimoșii au tot avut-o la adresa lor. Iancu n-ar fi vrut decât să-și apere echipa, însă totul a degenerat. În acel moment, Cătălin Moroșanu s-a simțit deranjat de spusele lui Iancu, așa că i-a întors cuvintele. Nimeni nu se aștepta ca cei doi să fie față-n față, la un pas de bătaie. (VEZI AICI ÎNTREAGA POVESTE)

Doar că ăsta nu a fost singurul scandal din ultimele ediții Survivor. Deși mulți se așteptau să fie prieteni, iată că totul stă, de fapt, altfel între Jador și Iancu. Cei doi s-au tachinat și și-au aruncat cuvinte grele, în ciuda faptului că artistul este amic bun cu fratele războinicului, Culiță. După ce a văzut cearta dintre Moroșanu și Iancu, Culiță a ținut să spună câteva cuvinte, referitoare la „Moartea din Carpați” și la manelist. (AICI REACȚIA DURĂ A LUI CULIȚĂ)

Cireașa de pe tort vine abia acum. Familia lui Jador a făcut publice detalii scandaloase despre anumite reacții ale familiei lui Iancu. Se pare că mama Geta, așa cum este cunoscută în online, ar fi spus cuvinte nu tocmai frumoase la adresa lui Jador. Ori cel puțin așa a dezvăluit sora manelistului pe rețelele de socializare.

„Sunt sora lui Jador… Mama ta ne-a jignit toată familia (țigani, ciori) noi nu am spus niciodată nimic… Cioara de mama nu și-ar permită să iasă să spună de copiii cuiva ceva urât.. Și eu ca sora lui la fel… Noi nu am ieșit să vă denigrăm pe internet. Voi vă certați, tot voi vă împăcați. Plus că el și-a cerut scuze de la Iancu. Culiță Sterp, nu îți înțeleg reacția. Iancu l-a făcut câine și nu a ieșit nimeni să spună nimic.

«În relațiile noastre, ar trebui să existe un respect reciproc între cele două familii. Mama mea m-a învățat că este esențial să tratăm familia celuilalt cu respect și că nu ar trebui să jignim sau să denigrăm pe cineva din familia altcuiva. Din păcate, am fost martor la lipsa acestui respect din partea mamei tale, care a făcut insulte la adresa familiei mele. În contrast, mama mea ar fi ultima persoană care ar jigni familia ta sau pe cineva din familia ta. De asemenea, este dezamăgitor să constat că tu, ca prieten, alegi să mă jignești»”, a fost mesajul transmis de sora lui Jador.