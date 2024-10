Culiță Sterp, țeapă de zile mari în Germania! A plătit 320 de euro pe o sticlă de apă: ”Nu mi s-a mai întâmplat până acum”

Culță Sterp este urmărit de ghinion în ultima perioadă, căci încasează pagubă după pagubă. Acesta pare că are un nor negru deasupra lui, care îl bagă mereu în probleme. Recent, cântărețul a luat o nouă țeapă, ce l-a lăsat fără o sumă considerabilă de bani. Cât a plătit acesta pentru o simplă sticlă de apă?

Ultima perioadă a fost una destul de neagră pentru Culiță Sterp. După ce casa i-a fost jefuită, după ce i s-au furat echipamentele muzicale, dar și bagajele, cântărețul a trecut recent printr-o altă întâmplare neplăcută, ce l-a lăsat fără o sumă considerabilă de bani. Ce i s-a întâmplat acestuia?

Recent, Culțiă Sterp a luat o nouă țeapă, care l-a lăsat fără o sumă frumoasă de bani în buzunar. Mai exact, artistul se afla în Germania și a vrut să își cumpere o apă de la un tonomat. A selectat numărul corect și a plătit cu cardul.

Însă, la scut timp a realizat că pentru sticla de apă a dat 320 de euro. Atunci când a văzut tranzacția, Culiță Sterp s-a alarmat și nu i-a venit să creadă cum a fost înșelat. Aflat într-o țară străină și fiind pe grabă, acesta nu a putut să aștepte și să își recupereze banii.

Iar ca tacâmul să fie complet, nici măcar apa pe care a dat 320 de euro nu a primit-o, căci aparatul doar a încasat banii și a „uitat” să mai elibereze sticla.

„Uite ce am pățit aici în Germania la aparatul ăsta, ca să vedeți și voi. Nu știu ce s-a întâmplat. 320 de euro mi-a luat de pe card. Tranzacție de 320 de euro. Am pus să îmi iau o apă și am dat 320 de euro. Uitați-vă și voi aici, 320 de euro, 1.600 de lei.

Am băgat aici numărul 60 și scrie 320 de euro și eu ca prostul am pus cardul. Măi, 320 de euro o apă! Și nici nu mi-a dat apa. Ce facem acum, cum iau banii înapoi? Nu mi s-a mai întâmplat până acum”, a spus Culiță Sterp, în mediul online.