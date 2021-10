Cum a aflat Bianca Brad că are cancer la sân. “Mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Diagnosticul era clar”

La 53 de ani, Bianca Brad a trecut prin momente cumplite. A pierdut o sarcină, după care a aflat că are cancer la sân. Durerile cumplite care o chinuiau i-au atras atenția că este grav bolnavă. A reușit, însă, să meargă mai departe, iar în prezent se bucură de viață.

Bianca Brad a dus o luptă cruntă cu cancerul, boală pe care a dus-o singură, fără ca apropiații ei să știe. În acest fel, actrița s-a putut concentra pe tratament. Recunoaște, însă, că fără Dumnezeu nu ar fi reușit. Acum duce o viață normală și se simte bine.

“Dumnezeu mi-a dat tărie. El mi-a trimis oameni în cale care m-au ajutat. Nu voiam să încarc pe nimeni cu toată spaima şi frica mea şi, după şase ani în care am funcţionat sub o presiune fantastică, pentru că nu voiam să se afle, am putut vorbi deschis despre asta. Am simţit că mi s-a luat un munte de pe suflet, era un secret apăsător”, a povestit Bianca Brad, potrivit okmagazine.ro.

Bianca Brad, diagnosticată cu cancer. “Dă dureri doar dacă ajunge în fază terminală”

În continuare, Bianca Brad a povestit și cum a aflat că are cancer la sân. A ținut să avertizeze că boala dă dureri doar dacă ajunge în fază terminală, motiv pentru care controalele de rutină sunt indicate.

“A fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control, şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi, brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac. Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome…”, a mai povestit actrița.

“Eu am vrut atunci să aplic tratamentul clasic: chimioterapie-operaţie-chimioterapie, radioterapie”

Ulterior, Bianca Brad a urmat protocolul, deși diagnosticul era clar. Medicul i-a dat numărul unui specialist, cu care să meargă să stabilească planul de chimioterapie.

“Am făcut întâi o ecografie, după aceea o mamografie, apoi un RMN, dar diagnosticul era deja clar. Eu am vrut atunci să aplic tratamentul clasic: chimioterapie-operaţie-chimioterapie, radioterapie etc. Era fix în perioada în care Angelina Jolie s-a hotărât să-şi facă dubla mastectomie şi histerectomie, dar ea avea în gene predispoziţie spre aşa ceva.

Iar eu, probabil şi sub influenţa unei asemenea ştiri, eram hotărâtă să fac mastectomie şi, în ignoranţa mea, l-am întrebat pe medic: ‘Când mă operaţi? Săptămâna viitoare?’ Medicul mi-a dat numărul unui specialist ca să merg să stabilesc planul de chimioterapie. Interesant este că asta se întâmpla pe 21 mai, de ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, care s-a dovedit a fi unul dintre acele semne divine pe care le-am primit de-a lungul timpului”, a mai spus Bianca Brad.

“După un dialog cu Dumnezeu, am decis să nu urmez tratamentul convențional”

În final, Bianca Brad a dezvăluit și ce a convins-o să nu urmeze tratamentul convențional. O carte care i-a atras atenția la o lansare avea să-i schimbe definitiv viața. Dumnezeu a avut, totuși, rolul lui.

“Am realizat că Dumnezeu a făcut acest pas spre mine, îngăduind apariţia bolii, ca să mă trezească. Dovadă şi ce s-a întâmplat după ce m-am programat. În sâmbăta după diagnostic, trebuia să merg să citesc poezii la lansarea cuiva. Şi, după nişte zile în care nu am ieşit din casă şi am plâns de-am rupt, am mers la lansare, m-am îmbrăcat colorat, am zâmbit şi nimeni nu a bănuit nimic. Acolo mi-a atras atenţia o carte care se numea ‘O femeie la doctor’, o poveste reală scrisă de soţul unei foste paciente cu cancer la sân din Belgia, mămica unei fetiţe de un an.

Aceasta urmase protocolul clasic, intrase în remisie, dar ulterior cancerul a recidivat virulent şi, după ce s-a chinuit înfiorător, a cerut să fie eutanasiată. Am citit cartea chiar în acea noapte şi, după un dialog cu Dumnezeu extrem de profund şi de răvăşitor, am decis să nu urmez tratamentul convenţional. Mi-am spus că, dacă n-am avut grijă de corpul meu şi a ajuns aşa, de acum încolo o să am grijă şi n-o să-i dau otravă, ci o să-i dau iubire. Ştiam că va fi o luptă grea, dar voiam să repar răul pe care mi l-am făcut”, a mai declarat actrița.