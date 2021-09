Bianca Brad, dezvăluiri cutremurătoare: ”În urmă cu 6 ani am fost diagnosticată cu cancer la sân!” Cum se simte, în prezent, actrița

La 53 de ani, Bianca Brad a fost greu încercată de-a lungul vieții. A pierdut o sarcină, după care a fost diagnosticată cu cancer la sân. A reușit, însă, de fiecare dată, să meargă mai departe, recunoscând că fără Dumnezeu nu ar fi avut nicio șansă.

În urmă cu 13 ani, Bianca Brad și-a pierdut fetița, inima ei, aflată încă în pântece, oprindu-se cu puțin timp înainte de a veni pe lume. A suferit atunci un șoc, fiindu-i imposibil să accepte realitatea. A intrat în depresie cu care s-a luptat mulți ani, dar gândul că Emma îi este alături de sus a ajutat-o să depășească momentul. S-a apropiat de Divinitate, care a ajutat-o să treacă peste o altă dramă a vieții, când medicii au diagnostica-o cu cancer la sân.

“În urmă cu șase ani am fost diagnosticată cu cancer la sân, în 2015. A fost un șoc mare. Inițial am vrut să fac tratamentul convențional dar în urmă unei întâmplări, m-am răzgândit și am mers cu medicina alternativă. Șase ani de zile nu am spus nimic pentru că am vrut să o protejez pe mama mea, care a aflat azi, chiar înainte să vin aici, la acest eveniment! Șase ani de zile am fost pe terapii, am trecut prin perfuzii peste perfuzii, milioane de bani, milioane de suplimente, totul făcut în tăcere… am fost singură! De câte ori am crezut că nu mai pot, m-am rugat!”, a povestit Bianca Brad, la Prima TV.

Bianca Brad, diagnosticată cu cancer. “Dacă crezi în Dumnezeu, frica nu are loc”

În continuare, actrița a dezvăluit că ultima oară a fost operată în primăvară și că în prezent este bine. Nu se teme că maladia ar putea reveni, fiind conștientă că totul în viață se întâmplă cu un scop.

“Am fost operată pe 8 aprilie cu reconstrucție imediată. Acum sunt foarte bine. Nu mă mai interesează ce spune lumea, că o sa revină cancerul. Important e să lași frica în voia lui Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu, frica nu are loc. Încercările ne sunt date în viață spre binele nostru. Și eu am fost revoltată. Întâi am zis că mi-a luat fetița. În 2013 am avut alt șoc, de la care mi s-a tras această boală. Dar am reușit s-o înving numai cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai spus Bianca Brad.

În 2013, Bianca Brad a mai trecut printr-un șoc. În 2013, soțul ei, Aurel Frățilă, a fost arestat și extrădat în SUA, sub acuzația de terorism. A fost eliberat un an mai târziu.