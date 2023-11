Cum a aflat fiica Ronei Hartner că mama ei urmează să se stingă din viață. Rita a izbucnit în lacrimi când a auzit: „Mami, dacă muream...”

Vestea morții Ronei Hartner a întristat întreaga țară! Vedeta s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, lăsând multă durere în sufletele celor dragi. Artista a pierdut lupta cu boala, după lungi tratamente. A sperat la un miracol până-n ultima clipă, însă din păcate acesta nu s-a mai înfăptuit. Ce i-a spus fiicei ei după ce medicii nu i-au dat prea multe șanse?

Rona Hartner a murit și a lăsat în urmă numai durere în sufletele celor dragi. Artista s-a luptat multă vreme cu boala, iar într-un final cancerul a doborât-o. Calvarul ei a început în 2019, însă un an mai târziu a reușit să iasă învingătoare după lungi tratamente. Totul avea să fie bine pentru încă o scurtă vreme, până-n vara acestui an când tumoarea a recidivat. Plină de viață ca-n totdeauna, cântăreața spera la o minune. I-a îndemnat pe toți fanii ei să spună o rugăciune pentru ca starea ei de sănătate să fie mai bună.

CITEȘTE ȘI: FIICA RONEI HARTNER ESTE DEVASTATĂ DE DURERE. MESAJUL SFÂȘIETOR TRANSMIS DE RINDA, SORA ACTRIȚEI: „O SĂ-MI LIPSEȘTI”

Chiar și așa, medicii nu i-au dat prea multe șanse. Ba mai mult, i-au spus că ar fi bine să-și facă testamentul. Și-a lăsat munca de o viață pe mâna fiicei ei, Rita Hartner, în vârstă de 15 ani. Adolescenta este devastată de durere și nu-și imaginează cum îi va fi viața fără mama ei. Rona a informat-o de prima dată pe fiica ei cu privire la boala care o măcina și a încercat să o îmbărbăteze.

”Mami, dacă muream, chiar mi-ar fi fost foarte dor de tine și aș fi plecat chiar tristă”, i-a spus Rona Hartner fiicei sale, potrivit Antena Stars.

CITEȘTE ȘI: CE A FĂCUT MAMA RONEI HARTNER ÎN TIMPUL ȘEDINȚELOR DE CHIMIOTERAPIE ALE FIICEI SALE: „I-AM SPUS SĂ PLECE ACASĂ”

Cum a aflat fiica Ronei Hartner că mama ei are cancer

Rita Hartner a aflat cumplita veste după ce a mers la o consultație cu mama ei. Medicul a îndemnat-o pe vedetă să meargă să-și facă testamentul, în cazul în care se întâmplă ceva cu ea. Zis și făcut. În ciuda situației grele prin care a trecut, Rona Hartner i-a spus fiicei sale să-și vadă de viață, pentru că are un viitor în față. Au plâns amândouă, apoi și-au spus ce aveau pe suflet.