Cum a aflat o tânără că iubitul ei este, de fapt, însurat de 9 ani. Christina îl cunoscuse pe internet: „A fost ca un pumn în stomac”

Christina Gavin din California a avut parte de un eșec mare în dragoste! Tânăra de 28 de ani a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de un bărbat, pe care l-a întâlnit pe site-urile de matrimoniale, până când a aflat un adevăr dur. Cea care a ajutat-o să descopere minciuna iubitului ei, a fost chiar mama femeii. Povestea acesteia a făcut înconjurul lumii, devenind o lecție pentru tinerele care pun preț pe bărbații cunoscuți în mediul online.

Christina Gavin credea că și-a cunoscut marea iubire pe un site de matrimoniale. Au vorbit luni bune în mediul online, apoi au început să se vadă și-n realitate. Relația lor se concretiza și lucrurile mergeau ca pe roate.

S-au iubit o bună perioadă, până când mama tinerei și-a dat seama că ceva este în neregulă cu „ginerele” ei. Asta pentru că bărbatul ascundea o sumedenie de lucruri, printre care și faptul că era însurat. Mama ei a ajutat-o să-și dea seama că este mințită de bărbatul de care era îndrăgostită, scrie DailyMail.

Nici prin cap nu-i trecuse că el este căsătorit cu o altă femeie. Nici semnele bizare oferite de individ nu au făcut-o vreodată să se gândească la faptul că el are o familie acasă. Atunci când a descoperit, tânăra de 28 de ani a fost distrusă.

„A fost ca un pumn primit în stomac. Am simțit că m-am mințit eu însămi. Am fost rușinată”, a mărturisit tânăra de 28 de ani.

Christina Gavin a găsit pe Instagram fotografii cu iubitul ei și familia lui, apoi n-a mai stat pe gânduri și a luat legătura cu soția bărbatului. A înștiințat-o de ce s-a întâmplat și a avut parte de un adevărat șoc. Aceasta nu ar fi părut surprinsă de situație, iar tânăra de 28 de ani a înțeles prin atitudinea ei că nu ar fi fost prima dată când el a înșelat-o. Bărbatul era căsătorit de 9 ani și avea o familie superbă.

„Mama m-a sunat la cinci dimineața, pentru că nu a mai putut să doarmă. Mi-a spus că era însurat. Inițial, nici nu am crezut-o. Apoi am început să mă gândesc la toate interacțiunile cu el și am sfârșit prin a o găsi pe soția lui pe Instagram, unde am văzut poze cu ei împreună. Am contactat-o pentru a vedea dacă erau alte circumstanțe, dacă nu cumva erau separați.

Mi-a confirmat că erau căsătoriți, împreună, fără planuri de divorț. Atunci l-am confruntat și mi-a spus că divorțează. ‘Ei bine, nu asta a zis soția ta’. Era foarte nonșalant. I-am spus: ‘Soția ta merită mai bine de atât. Eu merit mai mult’. Îți puteai da seama că mai trecuse prin asta și chiar nu-i păsa. Am fost îngrijorată că soția lui avea să fie nervoasă pe mine, dar nu a fost. Avea inima frântă. Suspecta unele lucruri în ultimii ani, care s-au confirmat”, a povestit Christina, într-un clip care a devenit viral pe internet.