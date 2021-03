Cum a aflat Pepe că prima soție l-a înșelat cu Tudy. Detaliile picante pe care nimeni nu le-a știut

Recent, Pepe a făcut dezvăluiri de senzație. Artistul a vorbit despre momentul în care a aflat că fosta soție l-a înșelat cu Tudy și despre tot ce s-a întâmplat în ziua în care, practic, a mers în spatele celor doi vorbind cu aceasta la telefon.

Pepe este unul dintre cei mai asumați artiști de la noi. Acesta a divorțat recent și de când a devenit un bărbat liber, parcă este și mai sincer.

Astfel, Pepe a vorbit despre prima lui soție și despre momentul în care a aflat că aceasta îl înșeală cu Tudy. Pepe a povestit că se afla chiar în spatele celor doi și vorbea cu femeia la telefon și chiar a avut răbdare să-i confrunte, la un moment dat.

„Dacă afli că nevastă-ta, când tu nu ești acasă, îți zice că se duce la o prietenă, ce faci? Te convingi că așa e. Am stat vreo 3 ore până a ieșit de la un apartament, eu știam că am mai fost acolo, dar ieșea singură. La un moment dat a ieșit cu el și am zic gata, acum am făcut flagrantul. Eu eram plecat din București, și eu mincinos. Faza dură a fost că eu mergeam în spatele lor și vorbeam cu ea la telefon. Era parcat în fața casei lui și eu parcat în spatele lor și ea aștepta să închid eu telefonul să își poată lua la revedere de la el, iar eu nu-i lăsam”, a povestit Pepe.

A confruntat-o pe prima soție de față cu amantul

Sătul de convorbirea telefonică, Pepe a povestit că a confruntat-o pe prima lui soție de față cu amantul, fără nicio reținere. În ciuda situației complicate în fața căreia a fost pus, artistul i-a vorbit femeii frumos și s-a conformat poveștii în care era cea de-a 5-a roată de la căruță.

„Vorbeam cu ea orice, dar nu voiam să închid. A avut la un moment dat o tentativă din asta de a ridica tonul la mine. Și am zis >. M-am dat jos și i-am bătut în geam. Am zis > și am plecat”, a mai povestit Pepe.