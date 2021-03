Raluca Pastramă radiază după divorțul de Pepe. Bruneta iubește din nou?

Raluca Pastramă radiază după divorțul de Pepe. Bruneta pare să fi trecut cu bine peste ruptura de tatăl fetițelor sale și își trăiește viața din plin.

Au fost unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Din păcate, însă… după aproape nouă ani de căsnicie, Pepe și Raluca au decis să meargă pe drumuri separate. Bruneta pare să se fi împăcat cu ideea și își trăiește viața la maximum.

Dis de dimineață, Raluca Pastramă s-a filmat din mașină, în timp ce cânta noua piesă a Andrei, ”Jumătatea mea mai bună”. Fanii s-au gândit imediat că bruneta ar iubi din nou. Însă… cel mai probabil, Raluca își susține nașa, care a lansat o melodie nouă alături de trupa 3 Sud Est și care de altfel este pe placul brunetei.

Nu se gândește la o relație

Raluca Pastramă se focusează acum pe creșterea copiilor, iar momentan nu se gândește să înceapă o altă relație. Fosta soție a lui Pepe are nevoie de o perioadă în care să-și pună ordine în gânduri, dar și în viață.

“ Am tot timpul din lume de acum să fiu lângă fetele mele. Nu mă mai pregătesc pentru nimic altceva decât pentru fericirea lor. Nu mai am nimic altceva decât pe ele două! Da, am 30 de ani şi sunt încă tânără, dar momentan nu iau în calcul prezenţa unui alt bărbat în viaţa mea.

Nu vreau să spun nimic despre asta, acum. Nu am niciun motiv să fac asta şi v-am spus deja, apăsat, că mă voi concentra mai mult ca niciodată pe creşterea fetelor. Dacă Dumnezeu va decide altfel, atunci voi vedea. Dar chestiunea asta mi se pare atât de departe, încât nu vreau să spun cuvinte mari sau să fac promisiuni deşarte”, a declarat Raluca pentru Playtech.