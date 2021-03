Raluca Pastramă, petrecere de Ziua Femeii. Fosta soție a lui Pepe s-a distrat cu prietenele în oraș „Păi dacă este anul meu”

De Ziua Femeii, Raluca Pastramă și-a organizat o reuniune cu prietenele în oraș. Bruneta s-a răsfățat la un restaurant din București, împreună cu mai multe persoane apropiate ei. Fosta soție a lui Pepe a specificat, la un moment dat, că acesta este anul ei, probabil, pentru că de mult timp aștepta să se simtă „liberă”.

Raluca Pastramă și-a însușit „rolul” de femeie liberă, tânără și neliniștită. De 8 Martie, bruneta a ieșit cu prietenele în oraș, să sărbătoarească Ziua Femeii. La adunarea grupului de fete, a fost prezentă și Bianca Nuțu, astrologul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, care a felicitat-o pentru că dintre toate femeile prezente la masă, Raluca a fost cea care a câștigat câteva ședințe la o clinică de înfrumusețare.

„Ea deja este o frumoasă și o cenușăreasă, dar acest tratament este potrivit ea și persoanelor care au un ten frumos. O să spui că a dormit nu știu câte ore și o să fie numai bună de dus la o petrecere!”, a spus Bianca Nuțu.

Raluca Pastramă a aprobat-o imediat pe blondina de la Neatza.

„Păi dacă este anul meu!!! Așa a zis Bianca Nuțu. Eu nu o pot contrazice! Ca drept dovadă, am câștigat premiul cel mare din seara asta.”, a spus Raluca.

Raluca pastramă, pregătită pentru o nouă dragoste?

Raluca Pastramă a făcut dezvăluiri despre o nouă relație amoroasă după divorțul de Pepe. Fosta soție a artistului nu pare să fie încă pregătită pentru o altă poveste de dragoste. Raluca Pastramă se focusează acum pe creșterea copiilor, iar momentan nu se gândește să înceapă o altă relație. Fosta soție a lui Pepe are nevoie de o perioadă în care să-și pună ordine în gânduri, dar și în viață. “ Am tot timpul din lume de acum să fiu lângă fetele mele. Nu mă mai pregătesc pentru nimic altceva decât pentru fericirea lor. Nu mai am nimic altceva decât pe ele două! Da, am 30 de ani şi sunt încă tânără, dar momentan nu iau în calcul prezenţa unui alt bărbat în viaţa mea. (NU RATA: RALUCA PASTRAMĂ ESTE O FEMEIE SINGURĂ! CINE A SCOS-O LA CINĂ LA DOAR CÂTEVA SĂPTĂMÂNI DUPĂ DIVORȚ)