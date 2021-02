S-a aflat! Cu cine locuiește Pepe acum, după despărțirea de Raluca Pastramă: ”Există cineva”

Pepe și Raluca au divorțat, iar cei doi au rămas în relații amiabile de dragul fetițelor pe care le au împreună. După despărțire, fanii s-au întrebat cu cine locuiește acum artistul. Iar răspunsul a venit chiar din partea lui Pepe.

Au fost unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Din păcate, însă… după aproape nouă ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Cele două fetițe ale lor au rămas la domiciliul mamei, iar Pepe locuiește singur.

Artistul s-a mutat încă de la 15 ani din casa părinților săi, așa că nu are nicio problemă în a se descurca pe cont propriu. Pepe știe să facă de toate, însă mai are și un ajutor de nădejde la treburile casnice care necesită atenția și iscusința unei femei.

”Întotdeauna m-am descurcat singur, pentru că eu m-am mutat de la părinţi de la vârsta de 15 ani. Am locuit singur, cu chirie, aşadar am învăţat să şi spăl, să şi calc, fac şi curățenie. În momentul de faţă, firesc, există cineva, o doamnă care are grijă de toate astea, şi a existat întotdeauna în ultimii 15-20 de ani cineva care s-a ocupat de gospodărie, pentru că nu am timp.

În casa mea găseşti ce se găseşte într-o casă normală. Eu sunt cel care găteşte, am grijă să fie curăţenie şi ordine în fiecare zi; chiar dacă de două ori pe săptămână am pe cineva la curăţenie generală, în viața de zi cu zi sunt extrem de ordonat şi ştiu tot rostul casei, de la A la Z”, a declarat Pepe pentru viva.ro.

Raluca și Pepe au divorțat la notar

În ciuda faptului că toată lumea spera la o împăcare, lucrurile au luat o altă turnură. Pepe și Raluca au ajuns luni, 8 februarie, în fața notarului pentru a divorța. După aproape nouă ani de căsnicie, cei doi au decis să se înțeleagă și să gestioneze situația matur, de dragul fetițelor pe care le au împreună.

“Acte! Nu e așa simplu! – (n.r.: a răspuns după ce a fost întrebat de ce a durat atât de mult) – Exact cum ne-am dorit. Copiii vor rămâne la amândoi, suntem părinți amândoi! E o treabă cât se poate de normală, fără niciun fel de conflict, exact cum am spus! E foarte bine. E bine că nu s-a întâmplat nimic grav. Ne-am înțeles ca doi oameni maturi. E exact cum și-a dorit și cum ne-am înțeles!”, a declarat Pepe după ce a semnat actele de divorț, conform spynews.ro.