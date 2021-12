Cum a ajuns Adela Popescu să petreacă Crăciunul acasă, pe canapea, în loc să fie pe plajă în Dubai: ”Pe la ora asta ar fi trebuit să mâncăm hummus”

Adela Popescu plănuia să meargă în vacanță cu întreaga familia. Din păcate, însă, prezentatoarea TV a întâmpinat o problemă în aeroport, așa că a ajuns să-și petreacă Crăciunul pe canapea.

A pus totul la cale pentru a petrece Crăciunul în Dubai, departe de aglomerația, traficul și frigul din Capitală. Doar că planurile i-au fost date peste cap în ultimul moment. Din păcate, vacanța mult așteptată în Emiratele Arabe Unite s-a anulat, deoarece Adela Popescu și Radu Vâlcan au uitat să verifice pașaportul fiului lor, Andrei.

Documentul expira în trei luni și trebuia să aibă o valabilitate de minimum șase luni. Astfel… vedeta a pierdut banii pe biletele de avion, aproximativ 2.000 de euro, și a rămas acasă pe canapea. (VEZI ȘI: ADELA POPESCU A VORBIT DESPRE MOMENTUL NAȘTERII CELUI DE-AL TREILEA COPIL: ”EFECTUL ANESTEZIEI TRECEA, EU ERAM ÎN AGONIE”)

”Ziua de Crăciun avea să fie altfel. Pe la ora asta ar fi trebuit să mâncăm hummus pe plajă Jumeirah din Dubai. Dar noi mâncăm salată de beouf și ne uitam la un film cu Di Caprio, pe canapea, în Pipera. De ce așa? Pentru că am ajuns la aeroport și pașaportul lui Andrei expira în trei luni. Și e musai să fie minim șase. Desigur, știe asta cred că și bebelușul nostru de cinci luni. Săracii copii nu înțeleg de ce coborâm din avionul către Roma și nu ne urcam în cel din Dubai. Eu știu de ce, dar nu le spun. Trebuie să creadă că noi, părinții lor, suntem responsabili și organizați. Dar când o să se întrebe Alexandru de ce nu studiază și el în străinătate, o să pot eu să îi spun că banii pentru școala lui s-au dus pe bilete de avion nefolosite?!”, a scris Adela Popescu pe una dintre rețelele de socializare.

Adela Popescu vrea să fie într-o formă de zile mari

De mai bine de zece ani, Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar atunci prezentatorul TV s-a îndrăgostit iremediabil de actriță. Primul lor sărut, ”furat” pe holurile studiourilor din Buftea, i-a făcut pe cei doi să-și dea seama că sunt făcuți unul pentru altul.

Cei doi formează una dintre cele mai apreciate familii și împreună au devenit părinții a trei băieți care le aduc zilnic bucurii. Nu își mai dorește copii, dar vrea cu orice preț să fie într-o formă de zile mari. Doar că nu se prea împacă bine cu sportul și mișcarea. (CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU, MESAJ PENTRU VIITOAREA NORĂ! CE PRETENȚII ARE DE LA ACEASTA. „AI ÎNCURCAT-O CU MINE”)

”Am o problemă, după ce am născut. Asta mi s-a întâmplat după fiecare sarcină, dar am zis că nu mă apuc de sport pentru că oricum rămân din nou însărcinată. Acum, că am spus stop, adică chiar am spus stop, mă gândesc să fiu în cea mai bună formă a mea pentru această vârstă. Doar că simt că mă mișc ca o băbuță. Mă gândesc că mai bine vine cineva să facă masaj”, a zis Adela Popescu la ”Vorbește Lumea”.