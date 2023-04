Cum a ajuns „ajutorul” lui Pavel Bartoș de la Vocea României la Antena 1. Puțini fani America Express își aduc aminte de Irina Fodor la Pro TV

În anul 2021, Irina Fodor a început colaborarea cu Antena 1. Inițial, soția lui Răzvan Fodor i-a ținut locul Ginei Pistol în sezonul 9 al emisiunii Chefi la Cuțite, iar apoi a preluat complet proiectul Asia Express. Însă, puțini sunt cei care își aduc aminte că înainte să apară la Antena 1, Irina Fodor a fost la Pro TV. În urmă cu doar câțiva ani, prezentatoarea era colega lui Pavel Bartoș.

În anul 2018, Irina Fodor pășea pe platourile de filmare de la Pro TV. La acea vreme, soția lui Răzvan Fodor devenea coprezentatoarea lui Pavel Bartoș, în sezonul 8 Vocea României. Irina Fodor era cea care stătea alături de concurenți în backstage, îi încuraja și îi intervieva.

Atunci când a primit vestea că o să fie coprezentatoare la Vocea României, Irina Fodor a fost în extaz. Vedeta s-a arătat entuziasmată că o să lucreze alături de Pavel Bartoș și promitea să dea tot ce are mai bun.

„Am strigat de fericire când am primit vestea că fac parte din echipa Vocea României. Nu mă aşteptam la vestea asta, aşa că surpriza a fost cu atât mai mare. Eu, de când lucrez în televiziune, aproape de fiecare dată când am fost pe scenă sau în faţa camerelor, am avut noroc să fiu lângă oameni cu multă experienţă în domeniul ăsta şi aşa am prins şi eu curaj.

La fel e şi acum: atunci când eşti colegă cu Pavel Bartoş, uiţi de emoţii. Rolul meu la Vocea României e unul delicat sau cel puţin aşa îl percep eu. La mine se descarcă emoţiile celor care vin să susţină concurenţii: părinţi, soţi, fraţi, iubiţi sau iubite, prieteni”, spunea Irina Fodor în anul 2018.

(CITEȘTE ȘI: CUM ARĂTA IRINA FODOR ATUNCI CÂND L-A CUNOSCUT PE SOȚUL EI, RĂZVAN. PREZENTATOAREA A ARĂTAT LUMII PRIMA LOR IMAGINE DE CUPLU)

Irina Fodor, de la Pro Tv la Antena 1

După experiența din Pro TV, Irina Fodor a ajuns la Antena 1. În anul 2021 a început colaborarea cu postul de televiziune, luând locul Ginei Pistol în sezonul nouă al emisiunii Chefi la Cuțite. Gina Pistol a intrat în concediu de maternitate, așa că Irina Fodor a înlocuit-o.

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari, încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise.

Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele interne ale chefilor și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, spune Irina Fodor.

Ulterior, Irina Fodor a preluat complet proiectul Asia Express de la Gina Pistol și a mai prezentat un sezon întreg al emisiunii Chefi la Cuțite, respectiv sezonul 10.

(VEZI ȘI: IRINA FODOR A VORBIT DESPRE RIVALITATEA CU GINA PISTOL. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN CULISELE EMISIUNII CHEFI LA CUȚITE)