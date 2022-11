Cum a ajuns Alex Cotoi să colaboreze cu Mohombi și Pitbull, artiștii care i-au adus un Premiu Grammy: “A fost oarecum un accident!”

Unul dintre cei mai prolifici producători din industria muzicală românească și, de ce nu, poate chiar internațională, a fost invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Alex Cotoi sau Sickotoy, așa cum se recomandă publicului larg, nu doar că a câștigat un premiu Grammy alături de Pitbull în anul 2018, dar a și schimbat din temelii sound-ul muzicii românești.

Alex Cotoi, despre Pitbull: „E foarte foarte modest!”

CANCAN EXCLUSIV: Ți-ai propus să iei Grammy?

Alex Cotoi (Sickotoy): Nu!

CANCAN EXCLUSIV: Știu pentru ce l-ai luat. Este pentru „Best Latin Rock/Alternative Album” cu Pitbull. Te-ai și întâlnit cu Pitbull, mă gîndesc…

Alex Cotoi (Sickotoy): Da, da, m-am întâlnit în Republica Dominicană, la el acasă. Cred că a fost și în România, dar nu ne-am intersectat atunci.

CANCAN EXCLUSIV: Cum e ca om Pitbull?

Alex Cotoi (Sickotoy): E foarte foarte modest și ce mi-a plăcut la el e că ne-am întâlnit într-un camp de producție muzicală, în Republica Dominicană el are niște vile acolo, niște proprietăți.

Și a venit în prima în prima seară, a avut un speech cu toți, după care a stat cu noi, am băut, am vorbit și ce m-a impresionat a spus că vrea să ne mulțumească pentru că suntem acolo, că fără noi el n-ar fi putut să fie cine e.

Și ne-a impresionat treaba asta, pentru că el e cu picioarele pe pământ, e foarte modest și își dă seama și de oamenii care sunt în spatele proiectelor lui și de ce face el.

„A fost oarecum un accident…”

CANCAN EXCLUSIV: Dar tu cum ai participat, practic, la tot succesul ăsta al lui?

Alex Cotoi (Sickotoy): E foarte interesant, de asta zic că nu mi-am propus asta și a fost oarecum un accident, dar e și un exemplu bun în sensul în care să nu ratezi niciodată o oportunitate care nu știi de unde apare. Mohombi a venit în România, trebuia să filmeze un film pentru un studio media.

Când a venit, contractul nu era cel la care se aștepta, a picat și a stat prins două zile pe aici prin România. Suntem prieteni în continuare și am zis să mergem pe un lac să stăm de vorbă. Am mers pe un lac pe undeva prin Giurgiu, după care am zis să mergem în studio să facem o piesă.

Am mers, am făcut piesa asta, cinci luni mai târziu Pitbull l-a sunat și i-a spus că el caută piese pentru albumul lui. El i-a trimis vreo 20 de piese pe care le-a făcut în Suedia, plus piesa asta. Și piesa asta a luat-o, a fost și single, a făcut și clip la ea și de aici tot ce s-a întâmplat mai departe.

Sickotoy îl demască pe Carla’s Dreams: „E unul dintre cei mai exigenți artiști cu el însuși!”

CANCAN EXCLUSIV: Tu ai fost la început în proiectul Carla’s. Cum a fost pentru tine să vezi că ai modificat cu totul o industrie?

Alex Cotoi (Sickotoy): Cel mai tare mi-am dat seama de chestia asta în momentul în care am fost la un concert Carla’s și am văzut ce nebunie e și cum sunt oamenii atât de impactați de muzică.

Și inclusiv eu am auzit muzica altfel. Carla’s are un merit foarte foarte mare pentru asta, pentru că el are ideea de versuri, vocea, felul în care cântă, sunt multe aspecte aici.

Adică eu poate am contribuit la schimbarea asta care oricuma avea să se întâmple, adică nu cred că aș fi fost eu definitoriu pentru asta. Că am adus un sound diferit și că am permis să fac lucrurile mai interesante, da, sunt de acord cu asta.

CANCAN EXCLUSIV: Toată lumea spune despre Carla’s că este foarte riguros în momentul în care scrie sau compune. E cel mai creativ artist cu care ai lucrat vreodată?

Alex Cotoi (Sickotoy): E creativ 100%, e unul dintre cei mai exigenți artiști cu el însuși, asta pot să confirm. El poate să scrie ceva și să își critice instant ce a scris, să zică «nu, asta nu e ce trebuie», la gunoi direct! Dar dacă simt că era ceva acolo încerc să trag, dar face parte din procesul de creație.

