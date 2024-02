Cum a ajuns Jorge, de la Survivor All Stars, la terapie! Artistul a trăit o adevărată dramă în copilărie

Jorge se numără printre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi din țară, bucurându-se de un succes enorm în cariera lui. De ceva vreme a lăsat muzica deoparte și s-a focusat asupra televiziunii și a internetului. Și-a făcut un podcast și a devenit un bun moderator. A acceptat din nou oferta venită din partea celor de la Pro TV și apoi și-a luat zborul în Republica Dominicană. Poate fi urmărit în fiecare săptămână în emisiunea Survivor, acolo unde fanii îl pot vedea fix așa cum este el. Deși mulți îl observă cu zâmbetul pe față, puțini știu că în trecut artistul s-a confruntat cu o adevărată dramă. Cum a ajuns să facă terapie după un episod marcant din copilărie?

Jorge participă pentru a doua oară la Survivor, emisiune care i-a schimbat viața. Fanii cântărețului îl pot vedea în toate ipostazele, în fiecare săptămână, pe micile ecrane. Mulți sunt cei care-l cunosc pe Jorge datorită carierei muzicale ori a televiziunii, însă puțini știu detalii din viața lui personală. În copilărie, prezentatorul a trecut printr-un episod marcant care l-a făcut să aibă nevoie de terapie. Acum ceva vreme, a dat cărțile pe față și a povestit o întâmplare pe care n-o poate uita vreodată.

N-a avut o relație tocmai bună cu tatăl său. Scandalurile și certurile erau la ordinea zilei, iar la un moment dat Jorge ar fi fost chiar lovit de părintele lui. Artistul a avut nevoie de terapie, pentru a depăși acele amintiri urâte.

Mi-a spus o singură dată că mă iubește, când am fost la Pop Stars în 2003. Eu dacă văd un copil lovit, eu om la 40 de ani plâng, eu când mă gândesc să lovești un copil, este cel mai urât lucru pe care poți să-l faci. Ce putere are acel copil să-ți răspundă. Am lucrat mult timp la terapie în privința relației cu tata și mama”, povestea Jorge, acum ceva timp, în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Avea stilul ăsta să mă țină la respect, eu nu știu ce a fost în sufletul lui. Relația cu taică-miu a fost plină de scandaluri, bătăi și exigențe, dar foarte mișto pe toate părțile când venea vorba de vacanțe, tabere. Odată am prins așa curaj să cert cu el, pentru că eram mare, mi-a dat un pumn de m-a dărâmat.

Jorge a mai fost căsătorit, iar din relația anterioară are o fetiță, pe Carina. El și Alina Laufer au avut parte de o poveste de iubire tumultuoasă, care s-a sfârșit în cele din urmă.

„N-a funcționat. O relație, o familie trebuie să fie soț, soție, și părinții, doar până în momentul în care soțul și soția au un copil. În momentul în care soțul și soția au un copil, nu mai poți să stai cu bunicii în casă. Chiar dacă sunt în aceeași curte, nu mai poți. Adică e o chestie de energie a familiei, mai ales dacă poți, de ce să nu stai singur. Stăteam și cu părinții ei și era destul de greu la un moment dat. Îmi doream să fim doar noi și copilul.

Nu aveam deloc susținere pe partea artistică, mereu îmi spuneau: ‘Fă și tu ceva serios! Îmi cer scuze că spun asta, îi respect foarte mult și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, dar ăsta-i adevărul. Să fiu sincer, eram un puști care a venit din Constanța și ei m-au primit la ei în casă, să fim serioși acum, oamenii mi-au dat tot.

Dar la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, în același papuc, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat, pur și simplu. Am plecat de acasă, mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Carina (n.r. fiica lui Jorge și a Alinei).

Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată. I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm, căutam, culmea, am căutat și în complexul în care stau acum. Așa a fost atunci”, mai spunea cântărețul.