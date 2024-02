Ofertată pentru a doua oară, finalista ediției din anul 2022, Elena Chiriac, a refuzat să se întoarcă la Survivor. După cum CANCAN.RO anunța în exclusivitate, producătorii i-au lansat o nouă propunere, de a se alătura concurenților din Republica Dominicană. Tânăra a spus însă „nu” și de această dată, motivând că în această perioadă este ocupată cu școala, ea fiind studentă în ultimul an, la o facultate din Anglia.

Elena Chiriac, finalista ediției din anul 2022, una dintre marile absențe de la Survivor All Stars, difuzat în prezent pe Pro TV, a primit o nouă propunere, de a se alătura concurenților din Republica Dominicană, după ce Andreea Tonciu și Elena Ionescu s-au întors acasă.

Părțile s-au așezat la masa negocierilor, doar că răspunsul tinerei a fost același, ca și înainte de definitivarea listelor cu Faimoșii și Războinicii ce urmau să plece la Survivor All Stars. Elena a refuzat și de această dată. Ea a adus ca principal argument faptul că este în ultimul an la o facultate de actorie din Anglia, iar școala îi ocupă foarte mult timp. Mai ales examenele pe care le susține și pentru care trebuie să se pregătească.

„I s-a propus din nou, dar a refuzat”

„Elena nu va ajunge la Survivor All Stars. I s-a propus din nou, dar a refuzat din motive obiective. Ea dorește să aibă liniște pentru a se concentra pe examenele pe are le are, fiind studentă în ultimul an la actorie. Până în toamnă, nu va reveni sub lumina reflectoarelor. Doar după data de 1 septembrie, s-ar putea întoarce.

Vrea să pună mai mult accent pe actorie. A jucat deja într-un film”, au declarat surse apropiate acesteia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

A renunțat și la sportul care a făcut-o campioană

Elena Chiriac a plecat în Anglia încă de când avea 16 ani. S-a înscris mai întâi la un colegiu, unde a și jucat, la acea vreme, într-o piesă de teatru.

Înainte de a părăsi țara natală, tânăra era multiplă campioană la taekwondo. Și avea gânduri mari să-și continue performanțele. Actoria s-a dovedit însă a fi marea sa dragoste. Ea a renunțat la sport și s-a axat strict pe acest domeniu.

A jucat deja în primul său film, „Haita de acțiune”, în care era rivala Antoniei. Și nu vrea să se oprească doar aici.

Locul 2, în două show-uri de mare audiență

Elena Chiriac a devenit cunoscută după ce a participa la Ferma, unde s-a clasat pe locul 2, după Augustin Viziru.

Apoi, ea a constituit marea surpriză de la Survivor 2022, după ce a fost la un pas de a câștiga marea finală. Printre victimile ei de atunci s-au numărat TJ Miles, Marian Drăgulescu, Cătălin Zmărăndescu, Ionuț Popa sau Delea (învins și el de două ori în finală). Și nu puțini au fost cei care s-au mirat cum o fată i-a putut învinge în probele fizice, dar și pentru curajul și atitudinea ei de luptătoare.

