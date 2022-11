Mihaela Tatu a făcut dezvăluiri uimitoare în cadrul podcast-ului „Fain&Simplu” susținut de Mihai Morar. Fosta moderatoare „De 3x femeie” a oferit detalii neștiute despre problemele de sănătate care i-au afectat cariera în televiziune, dar și multe alte lucruri pe care fanii săi au așteptat cu sufletul la gură să le afle.

Mihaela Tatu a rămas fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite apariții din showbiz-ul românesc datorită emisiunii „De 3x femeie” care a adus-o pe culmile succesului și căreia i-a fost gazdă mai bine de 7 ani. Acum, după mulți ani de când nu a mai apărut pe micile ecrane, aceasta a făcut dezvăluiri neștiute despre viața ei. Se pare că fosta prezentatoare Tv s-a confruntat la un moment dat cu cea mai populară boală a secolului, depresia.

Cum a ajuns Mihaela Tatu să se lupte cu depresia

Fosta moderatoare a povestit că în urma unei operații la genunchi, din cauza unei rupturi de menisc, a ajuns să aibă simptome de depresie. Mai mult, pe parcurs, din cauza celor întâmplate, boala a avansat și a ajuns să sufere de o depresie extrem de puternică. Vedeta a mărturisit că s-a apucat de yoga pentru a reuși să scape și că s-a axat mai mult pe partea spirituală.

„Atunci am avut și depresie. Nu mă așteptam să se năruiască tot. Dintr-odată n-am mai putut să fac nimic. Ăla a fost momentul în care am început să mă gândesc că ajunge. Prea am trăit ca o fântână arteziană, în afara mea. Dar asta după ce am trecut prin depresie. Atunci m-am apucat de yoga și am dus-o așa din 2006 până în 2011.”, a mărturisit Mihaela Tatu la podcast-ul lui Mihai Morar.

Problemele de sănătate i-au afectat activitatea în televiziune

Mihaela Tatu a fost întrebată dacă nu cumva problemele de sănătate i-au afectat activitatea în televiziune. Vedeta a răspuns afirmativ acestui lucru și a explicat cât de greu i-a fost în acea perioadă. Fosta moderatoare Tv a dezvăluit că a trecut prin momente crunte în momentul în care a fost nevoită să aibă grijă de mama sa bolnavă, de fiica sa care era în facultate, de sora ei, dar și de ea însăși. Mai mult, aceasta a menționat hotărât că nu și-a dorit să renunțe niciodată la cariera în televiziune.

