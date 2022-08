Cum a ajuns Mioara Velicu în elita muzicii populare, fără studii muzicale

Mioara Velicu are o carieră de mai bine de cinci decenii în muzica populară. Doar talentul înnăscut i-a asigurat cântăreței succesul mult visat, întrucât Mioara Velicu nu a avut ocazia să urmeze niciun fel de studii în domeniul artistic. De-a lungul vremii, solista a reușit să scoată doar 7 albume, care au consacrat-o însă.

Repertoriul său conține o gamă diversificată de piese, care au răsunat chiar și peste hotare. Numărul redus de albume nu a fost un impediment pentru Mioara Velicu, care consideră că este mai importantă calitatea, decât cantitatea.

Cum și-a „plănuit” Mioara Velicu retragerea de pe scenă

Cu multă modestie, artista a povestit, recent, și cum vede retragerea de pe scenă. Cântăreața mărturisește că va cânta, până în ultimul moment, oriunde se va afla, deoarece acest lucru îi umple sufletul de fericire.

(VEZI ȘI: MĂRTURISIRILE MIOAREI VELICU! INTERPRETA DE MUZICĂ POPULARĂ ȘI-A PREGĂTIT LOCUL DE VECI: ”E CA ŞI CUM ȚI-AI FACE O CASĂ”)

„În toți acești ani de carieră am avut doar 7 albume muzicale. Nu am cantitate, dar piesele mele zic că sunt de calitate chiar și fără să am studii muzicale.

Ar fi fost bine să am și o cultură muzicală, dar așa a fost să fie. Atunci când nu mă va mai aplauda lumea, mă voi retrage din cariera muzicală. Nu vreau să fiu o povară pentru fata sau nepoata mea, așa că vreau să mă ducă într-un cămin la un moment dat.

O să continui să cânt acolo”, a povestit Mioara Velicu în emisiunea Drag de România mea, de pe TVR 2.

(NU RATA: CE ARTIST CELEBRU A AJUTAT-O ÎN CARIERĂ PE MIOARA VELICU. DUPĂ 60 DE ANI DE SCENĂ, ARTISTA NU EZITĂ SĂ ÎI MULȚUMEASCĂ „MENTORULUI“)