Cum a apărut Delia Matache îmbrăcată în București. Fanii au desființat-o: „Mai bine îți iei juma’ de normă la circul Globus!”

Delia este recunoscută pentru nonconformismul ei vestimentar, multe dintre aparițiile publice având darul de a șoca. De cele mai multe ori, este vorba despre surprize vestimentare pe care fanii le apreciază, numai că sunt și cazuri în care Delia pare a depăși – cu bună știință sau nu – linia subțire de demarcație între suprinzător și penibil.

Delia a avut neplăcuta surpriză de a constata că unele dintre fotografiile postate pe pagina sa de socializare nu au avut efectul scontat. Ba chiar a primit bobârnace din partea unora dintre internauți.

Citește și: DELIA, ANIVERSARE CU SURPRIZE LA BERĂRIA H: CARLA’S DREAMS, THE MOTANS, UDDI, MACANACHE AU URCAT PE SCENĂ ALĂTURI DE ARTISTĂ! CÂNTĂREAȚA SE PREGĂTEȘTE PENTRU UN MEGA-SHOW

Pantaloni și căciuliță verde-gușter-fosforescent, bluză în nuanțe de roz , tricou galben, ciucurași multicolori prinși pe bluză, adidași roz. O fotografie realizată în fața unui zid scorojit și a unei scări de metal, ruginite. Nu știm la ce s-a gândit Delia în respectivele momente de shooting, însă intenauții nu au avut milă.

„Mai bine îți iei juma’ de normă la circul Globus!”, „Sorcova vesela”, „Petrecere cu clovni”, „Toate culorile sunt pe tine”, „Curcubeul”, „Ce colorată ești”, „Eu nu am înțeles niciodată stilul acesta de îmbrăcăminte la Delia. Este pentru că vrea să pară mai copil sau ce?”, „Vai, mă dor ochii”, „Ție îți place cum ești îmbrăcată???”, i-au transmis internauții.

Citește și: CE NUME A ALES SORA DELIEI PENTRU BĂIEȚELUL EI! GINA MATACHE ESTE EXTREM DE SURPRINSĂ

Delia vrea să adopte un copil?

Deşi a spus de multe ori că nu-şi doreşte să devină mamă încă, surse din anturajul ei o contrazic. Vedeta şi-ar fi anunţat apropiaţii că vrea să ia o pauză şi că simte nevoia să se relaxeze. Mai mult, ea are planuri mari pentru perioada în care nu va mai urca pe scenă.

„Delia vrea să se retragă din muzică un an. Dar ea nu ascunde acest lucru, a spus asta şi într-o emisiune la radio. Se gândeşte să adopte un copil, cu acte în regulă, să-l ia acasă. Are un suflet mare dacă face asta. Şi dacă adopţi un copil trebuie să-ţi petreci timpul cu el, aşa că e de înţeles de ce îşi doreşte să facă o pauză. Ea nu are timp nici să se odihnească. Are enorm de multe concerte, filmări, evenimente, e cea mai tare artistă în momentul în faţă. De ani buni e în faţă tuturor, nu e uşor. Asta înseamnă multă muncă. Sau mai exact înseamnă muncă şi atât, viaţă personală mai deloc. Dar şi-a asumat. Acum a venit timpul probabil să ia o pauză. Încă nu a anunţat exact de când va începe această pauză. Şi în trecut a spus că se retrage pentru o anumită perioadă, dar n-a putut, tot a făcut piese, tot a luat concerte. Are în sânge muzica”, au povestit surse din anturajul Deliei, pentru wowbiz.ro.