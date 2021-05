Cum a apărut Lora în platou la Vorbește lumea, după ce s-a accidentat grav: ”Să sperăm că nu e nevoie de operație”

Joi, Lora a filmat pentru un proiect nou într-o sală de sport. Din păcate, însă, a avut parte de un incident neplăcut și a ajuns pe mâna medicilor.

Vineri dimineață, Lora a lipsit în primele minute ale emisiunii pe care o prezintă alături de Cove. Telespectatorii s-au îngrijorat, iar Cove a ținut să le mărturisească tuturor motivul pentru care artista nu este alături de el. În stilu-i caracteristic, prezentatorul TV le-a dezvăluit fanilor faptul că Lora s-a accidentat serios în sala de forță. (CITEȘTE ȘI: LORA, PUSĂ ÎNTR-O SITUAȚIE NEPLĂCUTĂ DE COVE ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ ÎN DIRECT, LA TV: “TE UIȚI LA EA ȘI NU TE GÂNDEȘTI” | FOTO)

”Buna mea colega Lora era într-o tensiune, era agitată. Spre seară, când savuram o cană cu ceai, vestea a venit ca un trăsnet. Lora, sportul nu e pentru toată lumea. Stai cuminte, nu te băga.

S-a dus, ce a vrut să facă? Să fie micuța Jackie Chan, să fie karatistă? Și ce a ieșit? Noroc că avem colegi care să o ajute. Ce ai făcut, Lorico?”, a declarat Cove la Vorbește Lumea, în timp ce Lora era ajutată de câțiva colegi de platou să ajungă pe scenă, într-un scaun cu rotile.

”Să sperăm că nu este nevoie de operație”

După ediția de joi a emisiunii ”Vorbește lumea”, Lora a avut o filmare. Și anume… un antrenament MMA. A făcut încălzirea și a început să dea cu piciorul în perne. Doar că artista a nimerit într-o margine și și-a fisurat un os. Din cauza adrenalinei, pe moment, Lora nu a simțit mare lucru și a continuat să alerge, să facă diverse scheme. (VEZI ȘI: CUM L-A PRINS LORA “PE PICIOR GREȘIT” PE IONUȚ GHENU. “DE ASTA M-AI ADUS AICI?”)

Când totul s-a terminat, iar adrenalina a dispărut… prezentatoarea TV și-a dat seama cât de gravă este de fapt situația. A mers la spital, acolo unde a făcut o radiografie. Ei bine, după ”ispravă”, Lora trebuie să poarte o orteză timp de trei săptămâni. Totodată, ea speră să nu fie nevoie de o intervenție chirurgicală.

”Avem o orteză. E ca un ghips. Am venit cu marker și pentru autograf. Ieri am fost foarte agitată. După emisiune, am avut de filmat ceva drăguț: un antrenament MMA. Cum eram așa tensionată, am zis: „Măi, ce idee bună, de când n-am mai dat un pumn sănătos”. La antrenamente, exact la încălzire…

N-am dat în om, am dat în saci, în perne. Cu dreptul perfect dau, pentru că la stângul am avut și tibia și peroneul rupte, cumva instinctul corpului meu a fost să-și apere tibia și am dat cu laba piciorului și am nimerit într-o margine și s-a fisurat osul ăsta. Am dat în perna aia, dar am dat în margine, foarte tare.

Am zis „Au!” , dar nu m-am oprit. Am alergat și m-am trânit, am făcut prinsoare. După ce s-a terminat antremantul și am pășit din sală și s-a dus adrenalina… Au, du-te la spital, fă radiografia. Am fisură și să sperăm că dacă sunt cuminte n-o să fie nevoie de operație. Trebuie să țin trei săptămâni (n.r. – orteza). (…) Mă doare”, a spus Lora.

Lora a venit pregătită cu marker pentru autografe. Iar primul pe listă a fost Cătălin Măruță!