Cum a apărut primul mazin pentru persoane supraponderale din Iași: ”Sunt din ce în ce mai multe persoane obeze”

Singurul magazin din Iași în care se găsesc haine pentru obezi este o afacere care a pornit din nevoie! Patroana magazinului, Gabriela Chiriac, susține că cel mai gras client are aproximativ 300 de kilograme.

Astfel, magazinul denumit ”Grași, grăsuți și grăsuțe” este singurul din Iași din care își pot cumpăra haine și persoanele care cântăresc peste 120 de kilograme. În acest magazin, mărimea obiectelor vestimentare pornește de la 3XL și poate ajunge la 20 XL.

”Am fost angajată la două firme de proiectare și contabilă, dar m-am gândit că este mai bine să lucrez pentru propria afacere. Fiind economist de profesie, am strâns niște bani și, cu ajutorul familiei, am reușit să-mi văd visul împlinit. Am investit atunci 7.500 de euro. Nu m-am gândit nicio clipă că voi pierde acei bani, era ceva imposibil, deoarece hainele mari sunt foarte greu de găsit. Ar fi imposibil să nu se vândă!

Asta, pentru că sunt din ce în ce mai multe persoane obeze în Iași. Nu am ales un magazin cu haine pentru toate mărimile, deoarece acestea sunt cam peste tot. În schimb, hainele pentru grași se fac doar pe bază de comandă. Astfel, am decis să aduc haine ce pornesc de la 3 XL și ajung la 20 XL, adică pentru persoane care au între 120 și 300 de kilograme. Am în magazin atât haine pentru copii, cât și pentru adulți. Vând haine sport, dar și elegante”, spune Gabriela Chiriac.

Aceasta a menționat că, în cei doi ani de pandemie, mulți dintre ieșeni au devenit clienții magazinului. „În pandemie, oamenii s-au îngrășat foarte mult. Am persoane care au luat și 20 kg în greutate și acum cumpără hăinuțe de la mine. Săptămâna trecută am avut un băiețel în clasa a 4-a care are 130 kg. Părinții îl îmbracă de aici”, a spus Gabriela Chiriac, scrie bzi.ro.

Ce prețuri au hainele

În magazinul din Iași se găsesc haine ce pornesc de la 100 de lei (o cămașă – n.r.), până la 800 de lei (geci – n.r.). Gabriela Chiriac mai spune că, la anumite haine, prețurile sunt mai mari deoarece se folosește mai mult material. De remarcat este faptul că, în acest magazin, se găsește și încălțăminte.

”Pot îmbrăca un gras din cap, până în picioare! Nu e nevoie să comand hainele, pentru că deja le am în magazin – și am chiar și pantofi pentru astfel de persoane. Mărimea pantofilor pe care îi vând este cuprinsă între 45 și 50. Încălțămintea este din piele. Și pantofii sunt aduși tot din Turcia, dar și din Polonia. De asemenea, aceștia au prețuri mai mari, deoarece este folosită o talpă mai dură. Avem papuci din pâslă, pentru femei, ce pornesc de la prețul de 100 de lei, până la 600 de lei – pantofi din piele”, a încheiat Gabriela Chiriac.

