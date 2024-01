Cum a câștigat fondatorul Trattoria Il Calcio 110.000 de euro la ruletă. Valentin Sălăgean, destăinuiri din zona VIP a cazinoului: „Nu știu dacă Dumnezeu se bagă în jocuri, când e să fie noroc, pe ce puneam, acolo ieșea!”

Poveste fabuloasă! Valentin Sălăgean, fondatorul Trattoria Il Calcio, s-a destăinuit în fața prietenilor virtuali despre o situație pe care a întâmpinat-o la un cazinou de top din București. Alături de finul său, a mers să joace la ruletă, iar în scurt timp s-a strigat „jackpot”: 110.000 de euro! Deși a fost un câștig imediat, zapând între „roșu” și „negru” la ruletă, bărbatul a transmis, de altfel, un mesaj important – și anume, îi îndeamnă pe oameni să nu se angreneze în activități ce implică jocurile de noroc! Povestea se regăsește mai jos, pe larg.

Valentin Sălăgean, „boss-ul Trattoriilor” din România, a revenit cu o poveste fabuloasă din trecutul său! Omul de afaceri a povestit pe o platformă de socializare ce situație a întâmpinat în urmă cu aproape un deceniu. La vremea respectivă, în preajma sărbătorilor de iarnă, i-a propus finului său să meargă la cazinou, pentru a-și încerca norocul. Zis și făcut – și-au „înarmat” portofelele cu câteva mii de euro și au plecat către un cazinou cunoscut în urbea bucureșteană.

Vezi și POVESTEA INCREDIBILĂ A LUI VALENTIN SĂLĂGEAN, ”BOSS-UL TRATTORIILOR” DIN ROMÂNIA. CUM A AJUNS VEDETĂ LA MTV CEL CARE A PUS BAZELE ”TRATTORIEI IL CALCIO”

De altfel, a continuat să povestească cum a reușit să dea ruleta „peste cap” și să se strige „jackpot”: 110.000 de euro. Într-o după-amiază, pe la orele 16:00, omul de afaceri a plecat de la sediu și a mers, însoțit fiind, să joace la ruletă. Au ajuns în aripa VIP a cazinoului, acolo unde a rugat-o pe una dintre angajate să pregătească cărțile pentru Blackjack. Însă, în timp ce crupierul pregătea masa de joc, Valentin Sălăgean și-a îndreptat atenția către tabla cu „roșu” și „negru”. Atunci a început să arunce cu jetoanele. Prima oară pe 30 de euro, apoi pe 50 de euro. Norocul a fost de partea omului de afaceri, reușind să câștige sume importante. În tot acest timp, finul său era „delegat” să meargă la casă să schimbe jetoanele și să ridice banii.

Vezi și BOSS-UL ”TRATTORIILOR” DIN ROMÂNIA, POVEȘTI FABULOASE DIN AMERICA ANILOR 90

Prima oară, se „adjudecaseră” vreo 10.000 de euro. Apoi, a continut să joace la ruletă, până când finul său i-a mărturisit că… nu mai are loc în buzunare de bani! De acolo, norocul nu ar mai fi fost de partea lui Valentin Sălăgean, precizând că jucătorii, în general, sunt superstițioși. S-au oprit din jucat și au părăsit cazinoul din București. De altfel, fondatorul Trattoria Il Calcio i-a sfătuit pe oameni să nu se angreneze în activități care implică jocurile de noroc.

„Și, la un moment dat, am făcut vreo 10.000 de euro. Și câteva mii în plus. Fata aia nici nu apucase să facă cărțile. Și am dat așa, îi dădeam câte o fisă de 5.000 lui Cornel, să meargă la casă să schimbe. (…) Termină fata cărțile, la un moment dat vine Corneluș al meu și face «auzi, nașule, nu mai am loc în buzunare unde să bag banii». Mamă, când am auzit! Noi, jucătorii, avem superstiții. Bă, frate, din secunda aia am pus câteva numere la ruletă… nimic! Am mai pus câteva… nimic! Aici e noroc de la Dumnezeu. Și am zis «nu mai e loc în buzunare, hai să mergem să ne facem Crăciunul!». Băi, fraților, am câștigat 110.000 de euro! Și acum îmi aduc aminte, că nu prea câștigi sume d-astea la cazinourile astea în România.

Și jos, în mașină, îi zic lui Cornel: «băi, Cornel, tu ești nebun la cap? Când ai buzunarele pline de bani și merge treaba, cum poți să spui că nu mai ai loc să pui bani? Băi, nebunule, puteam să luăm 200-300.000, dacă Dumnezeu voia». El, săracul, care e un om foarte cinstit, simplu, fără perversități în cap, așa a făcut. Și uite așa am plecat de la cazinou cu 110.000. Cornel mai bine că mi-a spus, că poate dacă nu spunea, jucam și îi pierdeam și pe ăia. Hai, noapte bună, nu jucați la cazinou, nu jucați jocuri de noroc, că am câștigat o dată și am pierdut de 100 de ori”, s-a confesat patronul Valentin Sălăgean.