Cum a comentat Bianca Drăgușanu prima sa apariție televizată. Vedeta avea doar 16 ani atunci: ”Așa îți dai seama de evoluția unui om”

Invitată în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, Bianca Drăgușanu a dezvăluit mai multe detalii din viața ei personală și nu numai. Printre altele, vedeta a comentat și prima ei apariție televizată la doar 16 ani.

În 1999, Bianca Drăgușanu a avut o primă apariție televizată, la emisiunea “Din dragoste”, prezentată de Mircea Radu la Antena 1, unde venise să recâștige iubirea unui tânăr, pe nume Mihai Mătușoiu. Vedeta avea doar 16 ani atunci și spera să rămână cu primul bărbat din viața ei pentru tot restul zilelor. Destinul, însă, a dus-o ulterior în brațele altui bărbat.

Bianca Drăgușanu a vorbit despre perioada în care a apărut pentru prima dată în cadrul unei emisiuni TV. Vedeta i-a criticat dur pe cei care au comentat în legătură cu aspectul ei fizic de la vremea respectivă. Nu se rușinează cu trecutul ei și consideră că a evoluat enorm de mult.

“Eram foarte încrezătoare în mine, doar că eram o copilă. Lumea mă judecă și mă analizează mult pentru acele prime apariții ale mele. Mie îmi pare bine că există, pentru că așa îți dai seama de evoluția unui om.

Da, uite de aici am plecat, aici sunt și aici vreau să ajung. Și o să fiu. Oamenii când se uită la acele imagini cu mine mă analizează din punct de vedere fizic, dar uită să pună înainte lucruri esențiale. Eu eram doar o copilă. Aveam 16 ani și jumătate, eram în perioada pubertății, aveam vreo 15 kg în plus”, a spus Bianca în cadrul podcast-ului realizat de Damian Drăghici.

Bianca: ”A treia oară e cu noroc!”

Bianca Drăgușanu are planuri mari cu Gabi Bădălău, bărbatul care i-a apărut în cale la finalul anului trecut. Cei doi au fost împreună în câteva vacanțe exotice, iar când relația s-a sudat, au vorbit și despre căsătorie.

Vedeta este decisă să ajungă din nou în fața altarului. Crede cu tărie că a treia oară când va îmbrăca rochia de mireasă… va fi cu noroc!

”Sunt fericită și starea mi-o induc singură. Că mai există cineva în viața mea care mă face fericită, asta e adevărat. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau să vorbesc despre partenerul din viața mea, vrea să vorbesc despre mine. Sunt împlinită, am un copil sănătos, o afacere care funcționează și viața mea merge în direcția în care trebuie.

Da, mă mărit… cândva. A treia oară e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o altă căsătorie, iar acum e clar că o să mă mărit. În sufletul meu, îmi era foarte dor să fiu liniștită”, mărturisea recent Bianca la Teo Show.