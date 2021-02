TOP 8 – Bărbați cu care s-a iubit Bianca Drăgușanu. Cu care dintre ei și-a pierdut inocența

Un lucru este cert! Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai râvnite femei din România. De-a lungul timpului, blondina s-a iubit cu mai mulți bărbați celebri, însă puțini sunt la curent cu poveștile ei de dragoste. Iată pe cine a iubit vedeta cu patos de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor.

În 1999, Bianca Drăgușanu a avut o primă apariție televizată, la emisiunea “Din dragoste”, prezentată de Mircea Radu la Antena 1, unde venise să recâștige iubirea unui tânăr, pe nume Mihai Mătușoiu. Vedeta avea doar 16 atunci și spera să rămână cu primul bărbat din viața ei pentru tot restul zilelor. Destinul, însă, a dus-o ulterior în brațele altui bărbat.

La vârsta de 20 de ani, Bianca l-a cunoscut pe Coco Păun, bărbatul cu care blondina a trăit o poveste de dragoste cu năbădăi. Cei doi s-au despărţit după patru ani de amor nebun.

„Atunci când am fost la «Din dragoste» eram vai de capul meu, dar eu aveam impresia că sunt cea mai frumoasă. Când l-am cunoscut pe Coco aveam 80 de kilograme, datorită lui am început să slăbesc. Mă punea să fac câte 500 de abdomene o dată, până vomitam. Alergam câte şapte ture de stadion, nu mai ştiam de mine, dar am reuşit să dau jos 20 de kilograme în doar câteva luni. De la Coco am învăţat că durerea fizică nu înseamnă nimic. Era extrem de gelos, exagerat chiar, dar m-a iubit mult de tot. Relaţia cu el m-a maturizat foarte mult”, declara Bianca.

Câteva luni mai târziu, după despărțirea de Coco Păun, Bianca Drăgușanu a fost surprinsă în timp ce făcea dragoste în mare cu designerul Cătălin Botezatu. Cei doi s-au afișat ulterior peste tot împreună și își jurau iubire veșnică.

“Eu şi Bote suntem suflete pereche. I-am zis că alta ca mine nu o să mai găsească. Cătălin îmi este şi prieten şi iubit şi tată şi îmi doresc să fiu cu el pentru tot restul vieţii. Noi nu avem limite, ne-am iubit peste tot, pe mese, în lift, în baie, peste tot”, povestea Bianca.

Însă… nici relația lor nu a rezistat. Vedeta avea să-l cunoască apoi pe Adrian Cristea. Cei doi au trăit o poveste de dragoste tumultoasă, presărată cu multe despărțiri și împăcări. Într-un final, au decis să meargă pe drumuri separate.

Bianca Drăgușanu s-a căsătorit cu Victor Slav

Bianca Drăguşanu și Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013. Cununia religioasă și nunta propriu-zisă le-au făcut pe 29 septembrie 2013. Nașii lor de cununie au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni, însă, după ce au devenit soţ şi soţie, cei doi au divorțat.

Povestea însă nu a ajuns la final în 2014. Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a dezvăluit că este însărcinată. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016, iar, după aproximativ doi ani de la nașterea fetiței lor, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au decis să pună punct definitiv relației lor.

Ulterior, Bianca s-a cuplat cu Tristan Tate, un fost sportiv de performanță, englez de origine, stabilit în România. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, însă… viziunile diferite în privința vieții și-au pus amprenta asupra relației lor.

Bianca Drăgușanu s-a căsătorit și cu Alex Bodi

În 2019, Bianca Drăgușanu l-a cunoscut pe Alex Bodi și s-a căsătorit civil cu el pe 1 august. Ceremonia a fost organizată în mare secret, iar la eveniment au participat doar câțiva prieteni apropiați. Fosta prezentatoare de la Kanal D a divorțat însă de afacerist, la notar, pe 10 martie 2020. Apoi, au urmat o serie de despărțiri și împăcări cu momente tensionate.

După ruptura definitivă dintre ea și Alex Bodi, Bianca Drăgușanu s-a cuplat cu Gabi Bădălău. Cei doi au petrecut clipe minunate împreună în cel mai populat oraș al Emiratelor Unite Arabe, dar și în Maldive. Însă… există zvonuri conform cărora lanțul de iubire dintre cei doi s-ar fi rupt.