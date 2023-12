Cum a cucerit-o Gabi Bădălău pe Claudia Pătrășcanu. „Eram în baie și îmi tot scria”. Prăjituri și a dus-o la mănăstire!

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au trăit o frumoasă poveste de dragoste ani la rând, dar care a avut și un final. Cei doi s-au despărțit în anul 2019, iar de atunci sunt într-un continuu scandal. Cei doi au împreună doi băieți minunați și fac tot posibilul să aibă o relație decentă de dragul lor. Nu de puține ori cântăreața și-a căutat dreptatea în instanță. Recent, vedeta a făcut dezvăluiri inedite din relația amoroasă cu afaceristul.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au cununat civil în anul 2014, iar la distanță de doi ani au făcut și o nuntă ca-n basme. Căsnicia lor avea să se încheie în anul 2019, când vedeta a decis să divorțeze de tatăl copiilor ei. Au încercat fiecare să-și vadă de viață, însă ani la rând au fost într-un scandal imens și au ajuns de nenumărate ori în instanță. Au reușit să țină prima pagină a ziarelor multă vreme prin certurile lor, însă de un timp au hotărât să încerce să aibă o relație decentă pentru cei doi băieți ai lor.

Toată lumea știe despre fosta lor căsnicie, însă puțini au habar cum s-au cunoscut aceștia, de fapt. Cântăreața și afaceristul au avut parte de o primă întâlnire atipică. Ea s-a îmbrăcat în blugi largi și un tricou, deloc sexy, căci a vrut să-i vadă reacția.

Fii atent! Acum ne aducem și noi aminte, nu că te-aș mai vrea înapoi, nu există așa ceva. Se însoară, face copii, mă bag eu în familii. Mie îmi place să fac glume! Tot insista și am acceptat să ne vedem. I-am zis să ia niște prăjituri și i-am zis să vină la mine în fața blocului. Și cu ce crezi că m-am dus îmbrăcată la prima întâlnire cu Gabi? În niște blugi largi, un tricou si șapcă pe cap. Cred că nici nu voiam să mă placă. Și am mâncat pe drum din prăjituri, am vorbit, despre credință că aici m-a atins pe mine cel mai tare. Că el îmi vorbea despre biserici, de parcă știa că sunt credincioasă. Sau poate așa a fost să fie! Asta a fost prima întâlnire”, a povestit vedeta, în podcastul lui Cătălin Măruță .

„Ieșisem dintr-o relație de patru ani și deja de un an eram singură. Eram în baie și tot îmi scria pe Facebook Gabi Bădălău. Nu am răspuns mult timp și ii spuneam prietenei mele că mă căutau multi băieți. După ceva timp, prietena mea a răspuns în locul meu, pentru că nu mai voia să fiu singură. Si am fost supărată pe ea că i-a scris, dar mi-a trecut. Auzeam de el prin presă și am tot fugit, dar tot trăgea să ne vedem. Unde e camera? Îți aduci aminte, Găbiță?

Claudia Pătrășcanu a povestit și cum a decurs o întâlnire romantică de-a lor. Nu erau încă împreună pe vremea când Bădălău a invitat-o într-o vacanță exotică, iar ea nu a acceptat. Așa că, afaceristul s-a gândit s-o ducă la mănăstire, pentru că știa că este o persoană credincioasă. Acolo, cei doi au avut parte de o întâmplare emoționantă. S-au întâlnit cu un preot, iar el le-a dat de înțeles că vor fi împreună.

„A doua zi, iar s-a pus pe mine. Prima lui invitatie, in scris, a fost să mă ducă într-o vacanță exotică. Cred că așa era obinuit cu fetele astea de oraș. Pentru el cred că eu am fost ceva nou cu prăjiturile alea și cu masina că toate îi cereau genti și vacante exotice. Apoi mă sună a doua zi si imi spune să mergem la o mănăstire. Am fost la mănăstirea de la Ghighiu, ne-am dus ca și prieteni. Ții minte, Gabițule? Si când am ieșit pe aleea acea din biserică, un călugăr pe care l-am mai căutat, dar nu l-am mai găsit, mergea în grabă și ne-a oprit.

El era mai in față, eu mai în spate, si zice-Voi doi rămâneți împreună să veniti cu verighetele. Si m-a bușit râsul, și pe mine și pe el. Si am inceput tot drumul să râdem. Si apoi am inceput să ne vedem, m-a luat cu credința. Prima oară m-a luat să-i cunosc pe cei din familie, pe cumnati, pe soră. Tin minte că spunea că nu mai are bani în cont. De ce nu mai avea? Pentru că fusese in toate vacantele exotice, tinea toate fetele astea și el nu mai avea bani. Era un tip vesel, dar cu timpul uitam de veselie și de starile frumoase.”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.