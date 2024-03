Cum a decurs ultima întâlnire între Oana și Mioara Roman. Care a fost ultimul cuvânt pe care i l-a spus mama vedetei

Oana Roman a suferit cumplit după pierderea mamei ei! Mioara Roman s-a stins din viață la sfârșitul lunii februarie, iar vedeta a fost distrusă de durere. A făcut tot posibilul, de-a lungul timpului, să aibă grijă de cea care i-a dat viață, însă din păcate problemele de sănătate au răpus-o. Vedetei i-au fost alături fiica ei, Isabela, dar și Catinca, sora ei. Chiar și așa, suferința a fost prea mare, iar Oana a avut nevoie de o perioadă de repaus. Apoi, a revenit cu detalii despre ultimele momente petrecute alături de Mioara Roman. Cum a decurs ultima întâlnire dintre fosta prezentatoare și regretata profesoară?

Oana Roman a suferit enorm după moartea mamei ei și cu greu și-a revenit. Mioara Roman a lăsat în sufletele celor dragi o durere imensă, iar fiicele ei au stat nedezlipite de sicriul alb în timpul înmormântării. Vedeta a avut-o aproape pe fiica ei, Isabela, care a simțit lipsa bunicii ei. După ce și-a condus părintele pe ultimul drum, Oana Roman a avut nevoie de o pauză de la rețelele de socializare.

La câteva zile bune, aceasta a decis să vorbească despre Mioara Roman și să povestească în cel fel a decurs ultima lor întâlnire. Printre multe altele, fosta prezentatoare de televiziune a recunoscut că nu se aștepta ca mama ei să moară, căci se simțea tot mai bine.

Iată că nenorocirea s-a produs, iar Oana și-a luat inima în dinți și a făcut totul ca la carte. Ultima dată, când a mers s-o vadă, vedeta i-a citit dintr-o carte, lucru care a bucurat-o enorm pe regretata profesoară.

„Țin minte că ultima noastră întâlnire, practic cu o zi înainte ca eu să plec cu Isa, de ziua ei, așa cum făceam în fiecare an, și culmea, era o perioadă în care mama era foarte bine, am fost la ea și, nu știu de ce, am simțit în acea zi să-i citesc.

Și am citit un eseu scris de Petru Creția despre Omul Valah, și care era plin de umor, în care vorbea despre metehnele românilor. I-am citit mamei acest eseu, am râs cu ea, și la final am întrebat-o: Mamă, ți-a plăcut?, și ea mi-a zis: „Splendid!’.

Practic aia a fost ultima mea întâlnire cu ea și ultimul cuvânt pe care ea mi l-a spus, care a avut legătură cu cititul, deci cu o carte care a definit, practic, întreaga ei viață. Așa a fost ultima mea întâlnire cu ea- despre o carte- și despre Petru, care a fost cel mai bun prieten al lui tata și al ei.

A fost pentru noi o personalitate absolut definitorie în casă și, cumva, vezi, că și finalul ăsta a fost unul cu o anumită însemnătate, că a fost legat de unul dintre lucrurile pe care le iubea cel mai mult în viață, și anume cărțile și cititul. Și faptul că eu ultima oară când m-am întâlnit cu ea am putut să-i citesc dintr-o carte, pentru mine este un lucru extraordinar”, a mărturisit Oana Roman, la Antena 3.