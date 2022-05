Cum a descoperit Irinel Columbeanu că Monica Gabor s-a măritat cu Mr. Pink

Irinel Columbeanu şi-a deschis sufletul în podcastul „Ameritat cu Nasrin” şi a povestit despre momentele care au dus la ruptura dintre el şi fosta lui soţie. Printre altele, fostul om de afaceri a dezvăluit şi cum a aflat faptul că Monica Gabor s-a căsătorit cu Mr. Pink.

Relaţia dintre Irinel Columbeanu şi mama copilului său nu este istorie, cel putin pentru fostul afacerist care vorbeşte despre acea perioadă ori de câte ori are ocazia.

Deşi la început lucrurile nu s-au terminat într-un mod frumos, cei doi au găsit o cale de comunicare de dragul fetiţei lor. În prezent au o relaţie civilizată, iar Irinel Columbeanu spune că este împăcat cu alegerile pe care le-a făcut mai ales în ceea ce o priveşte pe fiica lui.

De asemenea, fostul milionar a dezvăluit un detaliu mai puţin ştiut despre mama copilului său. Monica şi-ar fi schimbat numele, imediat după căsătoria cu Mr.Pink.

„Am o părere foarte bună despre Mr. Pink, nu m-ar deranja dacă Irinuca i-ar spune tată! Ar fi un titlu meritat, nu mi-ar răpi din toate astea ceva. De fapt, cred că așa îi și spune. Cred că Irinuca și Monica sunt pe mâini bune. Nu m-a deranjat că nu am fost invitat la nunta lor. Am realizat că Monica s-a măritat în februarie 2021, când a venit la București să-i semnez un act, iar ea s-a semnat cu numele Monica Fang So, sau ceva de genul ăsta. Acum, avem o relație normală. A fost un conflict înăuntrul meu de a ceda sau nu în fața lui Pink și a soției sale”, a explicat Irinel Columbeanu în podcast-ul „Ameritat cu Nasrin”.

Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre divorţul de Monica Gabor: „Niciodată n-am crezut că voi ajunge în acest punct”

În ceea ce priveşte perioada divorţului, Irinel Columbeanu a recunoscut că separarea a constituit cea mai tulbure perioadă din viața lui.

„Niciodată n-am crezut că voi ajunge în acest punct. S-a vorbit despre diferența de vârstă, de înălțime, toate tâmpeniile. Sfatul meu pentru Monica la acea vreme a fost să nu citească acele comentarii. Dar eu n-am putut să mă abțin, am citit comentariile, până când paharul a dat pe dinafară și-a udat și masa. Nu era zdruncinată relația atunci. Monica a fost pradă mai ușoară a acestor atacuri. Fetele acelea cu care am fost «surprins» în jacuzzi erau plătite să fie acolo! Am auzit și teorii care spuneau că Monica ar fi fost în spatele acestor scenarii… Eu ce să fi făcut, să o iau la fugă?! Eu mai mult decât să le dau afară pe cele două «sirene» din jacuzzi, să le spun unde este poarta și să plece spre orașul lor cu propria mașină, deși erau bete amândouă, ce altceva să fi făcut?! Eu am încercat apoi să-i explic Monicăi punct cu punct, explicit, nu m-a crezut. M-a durut că s-a lăsat păcălită atât de ușor”, a mai spus Irinel Columbeanu.