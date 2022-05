Motivul ireal pentru care Monica Gabor a fost numită „scorpia de la Izvorani”. Irinel Columbeanu a dat-o de gol: „Totul îi puţea”

Deși s-au despărțit de mai bine de zece ani, Irinel Columbeanu continuă să facă declarații despre fosta lui soție, Monica Gabor. Bărbatul a recunoscut care este realul motiv pentru care Monica ajunsese să fie poreclită de cei din jur „Scorpia de la Izvorani”.

Potrivit ultimelor declarații ale bărbatului, Monica Gabor s-a schimbat radical din momentul în care s-a căsătorit cu Irinel Columbeanu, banii, sau mai bine zis, puterea pe care aceștia i-o ofereau, fiind principala cauză. Dacă până la nuntă Monica ajunsese să fie iubită și apreciată de către toți cunoscuții soțului său, după nuntă lucrurile s-au înrăutățit, iar diva le-a devenit antipatică tuturor.

Irinel Columbeanu le-a explicat tuturor de ce Monica era numită „Scorpia de la Izvorani”

Invitat în podcast-ul lui Nasrin Ameri, Irinel Columbeanu a oferit mai multe detalii necunoscute despre viața sa personală, dar și despre relația pe care a avut-o cu Monica Gabor. De-a lungul timpului, multe persoane au dorit să știe realul motiv pentru care femeia a căpătat porecla de „scorpia de la Izvorani”, așa că omul de afaceri a făcut lumină în acest caz.

Banii reprezintă motivul pentru care Monica Gabor a început să își schimbe atitudinea față de persoanele din jurul său imediat după căsătorie. Irinel Columbeanu susține că aceasta și-a dat seama că banii îi oferă putere, tocmai de aceea a început să se comporte urât cu toți cei care nu aveau o situație financiară la fel de bună ca a sa.

„Recent am văzut o filmare de la o prezentare a lui Botezatu și am văzut că avea o alură superficială, îi dojenea pe toți, totul îi puțea. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin o schimbare. Nu banii au schimbat-o, ci lucrurile la care a început să aibă acces în felul acesta, e vorba de «power» (n.r. – putere)”, a declarat omul de afaceri în podcast-ul lui Nasrin.

Irinel Columbeanu a recunoscut în cadrul aceluiași podcast că i-a fost foarte greu să accepte că soția sa este cu adevărat o scorpie cu cei din jur, deși o mulțime de prieteni i-au spus acest lucru. Cea care a încercat să îi deschidă ochii bărbatului a fost chiar Anna Lesko, fosta parteneră de viață a acestuia.

Irinel Columbeanu a aflat târziu că fosta lui soție s-a recăsătorit

După ce a trecut printr-un divorț care l-a costat destul de mult, Irinel Columbeanu a avut parte de o surpriză uriașă în momentul în care a aflat că fosta lui soție s-a recăsătorit cu un cetățean american. În urmă cu aproximativ 2 ani, cei doi foști soți încercau să ajungă la o concluzie în ceea ce privește mutarea fiicei lor, Irina, în Statele Unite ale Americii. Acela a fost momentul în care Irinel a descoperit că Monica are alt nume de familie.

„A trebuit să facem un act pe care ea l-a semnat cu numele Monica Wangsuo”, a susținut bărbatul.