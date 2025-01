Cum a descoperit o femeie că este înșelată de soț cu ajutorul unor programe de fidelitate ale unor lanțuri de magazine. „Zece dolari reducere la magazin, dar un divorț foarte scump”

Infidelitatea poate fi descoperită prin metode la care nici nu ne așteptăm. Iar acest lucru este demonstrat de o detectivă din Australia, pe numele său Cass.

Într-un videoclip postat pe TikTok, Cass spune că o femeie care a vrut să afle dacă soțul are o amantă, a apelat la ea pentru a beneficia de serviciile de investigații pe care le oferă.

„Clienta mea, soția, a vrut să afle dacă este înșelată de soțul ei. Eram destul de sigure că punea la cale ceva”, povește ea.

Clienta și soțul acesteia locuiau în Queensland, dar bărbatul făcuse călătorii frecvente în New South Wales pentru a-și vizita familia, lucru pe care îl făcea rar înainte. Inițial, femeia a verificat conturile comune. Ea a găsit tranzacții de la magazinul alimentar australian numit Coles și un magazin de hardware numit Bunnings, dar pentru că nu erau locații specifice atașate acestor tranzacții, ea nu a putut dovedi nimic, arată The New York Post.

CITEȘTE ȘI: SINGURA CASĂ CARE A SCĂPAT DE INCENDIILE DIN LOS ANGELES. CÂTE MILIOANE DE DOLARI VALOREAZĂ

Un card de reduceri l-a dat de gol

Atunci, Cass a sfătuit-o pe clientă să verifice dacă au conturi comune în aplicații prin care primesc recompense din partea magazinelor la care sunt clienți fideli.

Cei doi aveau un astfel de cont, așa că femeia a deschis aplicația, care a dezvăluit toate tranzacțiile.

Achizițiile de la Coles și Bunnings au fost listate cu adresa în care se afla fiecare magazin și s-au dovedit a fi localizate într-o suburbie din Queensland, unde locuiește fosta iubită a soțului.

„Zece dolari reducere la magazinul tău, dar un divorț foarte scump”, glumește Cass.

Cass conduce Venus Investigations, o firmă particulară de investigații condusă de femei, care oferă servicii precum verificări ale antecedentelor, supraveghere mobilă la sol sau monitorizarea rețelelor sociale ale partenerilor, pentru a le oferi femeilor șansa de a afla adevărul despre oamenii de lângă ele, mai notează sursa citată.

CITEȘTE ȘI: MARIO ERAM ȘI NADD HU ȘI-AU OFICIALIZAT RELAȚIA. UNDE AU FOST VĂZUȚI. FOTO