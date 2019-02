Cum a descoperit Răzvan Botezatu că este gay: “Mă pupa pe tot corpul și mă penetra“

Răzvan Botezatu a făcut dezvăluiri incendiare în urmă cu câteva zile și a recunoscut că este gay. Bărbatul se simte eliberat acum, că a împărtășit public orientarea lui sexuală și a povestit când și cum a descoperit că îi plac bărbații și nu femeile.

”Mă simt eliberat, nu îmi vine să cred cât de pozitivă a fost reacția celor cu care mă înțelegeam. Niciunul mi-a făcut vreun reproș, toți m-au felicitat că mi-am asumat public faptul că sunt gay. Simt că, acum, începe cu adevărat viața mea. Totul a început în copilarie. Pe la vârsta de 11-12 ani. Locuiam în Mangalia. În blocul în care stăteam aveam un vecin care nu era cu mult mai mare decât mine, ne despărțeau doar câțiva ani. În perioada aceea am fost prima oară abuzat sexual de acel băiat. Nu știam, nu înțelegeam, dar intrasem în jocul lui. Ne jucam ”de-a mama și de-a tata”, mă dezbrăca, mă pipăia, mă ținea în brațe, mă pupa pe tot corpul, mă săruta și mă penetra. Mă abuza sexual, dar eu nu înțelegeam asta”, a spus Răzvan Botezatu pentru Wowbiz.ro.

Fostul prezentator mai recunoaște că, odată intrat în jocul sexual al băiatului mai mare decât el, a început să îi și placă. ”Nu știu ce era în capul meu la vârsta aceea, de ce am acceptat, de ce nu am spus, nu știu… Îmi amintesc că îmi spunea că dacă află cineva de ce facem noi o să iasă mare scandal. Că o să moară toata familia mea. Totul a durat mult timp, cred ca mai bine de un an. Țin minte la un moment dat că el s-a mutat din Mangalia și am pierdut legătura cu el. Apoi, când am crescut am simțit că am o atracție ciudată față de bărbați și că femeile nu mă atrag. Am avut o perioadă de depresie, mă simțeam murdar, mă simțeam complexat, mă simțeam inutil, am vrut să mă sinucid. Nu ieșeam din casă, a fost perioada când eu m-am îngrășat foarte mult, aveam 130 de kg. Eram pierdut, nu mai găseam sensul acestei vieți”, mai povestește Răzvan Botezatu despre momentul în care și-a dat seama că este gay.