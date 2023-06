Cum a divorțat Magda Pălimariu, ex-Pro TV, după un mariaj de nici un an. Perioada tristă din viața fostei vedete de la Meteo

Magda Pălimariu (42 de ani) a trecut printr-un divorț, în anul 2016, divorț despre care a dorit să fie cât mai discretă. Destul de rezervată în declarații la acea vreme, fosta prezentatoare meteo de la Pro TV ține foarte mult la intimitatea vieții personale, însă, în urmă cu ceva timp, și-a făcut curaj și a vorbit despre viața după un mariaj eșuat care a durat aproape un an.

Magda Pălimariu, fosta prezentatoare a rubricii meteo de la Pro TV, are o viață împlinită, este o mămică fericită și o soție împlinită, însă, înainte de a-și găsi echilibrul în brațele actualului soț, se poate spune că viața i-a oferit câteva lecții, lecții nu tocmai plăcute. În anul 2016 anunța sfârșitul primei căsnicii, mariaj care a durat doar 1 an. La vremea respectivă mulți credeau că relația ei a fost una de scurtă durată, însă cei doi au format un cuplu timp de 4 ani.

Magda Pălimariu, adevărul despre mariajul eșuat

În cadrul unui interviu, Magda Pălimăriu a mărturisit că nu este dispusă să facă niciun fel de compromis, cel puțin nu într-o relație. Respectul, încrederea și iubirea ar trebui să fie cele care ajută la consolidarea unei relații trainice, indiferent de natura ei.

”Relația cu fostul meu soț a durat cinci ani, iar căsătoria noastră a durat un an. Nu mi se pare că este o perioadă foarte scurtă și nu cred că ceilalți patru ani petrecuți împreună se anulează în favoarea unui an în care am fost căsătoriți cu acte. A fost o relație extraordinară.

Așa cum am mai spus, pentru mine, iubirea este esența vieții. Acea iubire care ne definește, pe care o simțim pentru toate persoanele dragi nouă. Și da, sigur, cred în iubire. Cred că, atâta timp cât avem dragoste de dăruit nu trebuie să rămânem acaparați de dezamăgirile din trecut, așa cum li se întâmplă unora, din păcate. Trebuie să ne găsim puterea de a depăși orice obstacol și să avem mereu încredere în lucrurile frumoase. Iar dragostea este unul dintre ele. Mi se pare ideal ca oamenii să se căsătorească și să rămână împreună. Dar este adevărat că există căsnicii care nu funcționează, iar acest lucru nu trebuie să formeze un blocaj. Trebuie să ne bucurăm în continuare de lucrurile frumoase pe care le avem de trăit’, a spus vedeta, pentru Viva.ro

Magda Pălimariu nu a lăsat eșecul unei căsnicii să-i umbrească viziunea unui viitor strălucit. A sperat și a crezut în familia tradițională, s-a reîndrăgostit, iar în momentul de față trăiește viața la care a visat dintotdeauna. După ce și-a luat rămas bun de la țara natală, Magda Pălimariu a spus ”DA”, poate, celei mai mari schimbări și provocări din viața ei. Ex-vedeta de la Pro TV a început o nouă viață în Norvegia alături de soțul ei. Totodată, în luna august a anului trecut, vedeta a devenit mama pentru prima dată, perioadă de care se bucură cu toată ființa.

„A fost o naștere destul de dificilă. A durat destul de mult, două zile, travaliul. Mi s-a părut că durează o veșnicie pentru că eram și stresată că nu mai vine și nu înțelegeam ce se întâmplă. Acolo toate femeile nasc natural. Am stat o săptămână în spital.

Am avut stări de panică pentru că nu știam ce se întâmplă și aveam tot felul de griji. Pentru că nu poate să vorbească și nu știu ce are și mă speria orice gest de al lui. Ca să nu țin mâna pe el, că e grea, îi țin tot timpul mânuța lui în palmă. Când nu-l aud că respiră, mă apropii foarte ușor de el. Nu pot să mint oamenii, chiar am 1000 de griji. Abia aștept să crească puțin.”, a spus Magda Plălimariu, în cadrul unei emisiuni TV