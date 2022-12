Magda Pălimariu a ales un nume inedit pentru fiul său! Ce semnificație are și cum se simte vedeta după naștere

Magda Pălimariu este în culmea fericirii. Vedeta a devenit mămică pentru prima oară și se bucură de primele luni de viață ale bebelușului său. Fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV a născut un băiețel perfect sănătos, căruia îi acordă toată atenția. La trei luni de la nașterea micuțului, vedeta a dezvăluit numele pe care micuțul îl poartă. Este un nume special, ce își are orginile în Norvegia.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Magda Pălimariu a vorbit despre bebelușul său, dar, și despre viața de mămică. Aceasta recunoaște că lucrurile nu sunt tocmai ușoare și stresul este la conte înalte. Vedeta nu apucă prea multe ore de somn, însă, băiețelul său îi dă putere să reziste și să meargă mai departe.

Vedeta Pro Tv a dezvăluit și ce nume poartă copilul său. Se pare că alegerea acestuia a fost mult dezbătută, iar în cele din urmă părinții s-au oprit asupra unui prenume de origine norvegiană. Micuțul se numește Axel.

„Mie mi-a plăcut foarte mult. Noi am avut trei nume și nu ne decideam nicicum. Eu îl voiam pe unul, soțul pe celălalt, familia altul. Am văzut acest nume undeva pe internet și mi s-a părut că i se potrivește foarte bine, neștiind că este nume norvegian. Toată lumea a fost de acord din prima. Semnificația numelui este «tatăl păcii».”, a declarat Magda Pălimariu.

Magda Pălimariu, despre viața de mămică

Magda Plăimariu a avut parte de o naștere nu tocmai ușoară. Aceasta a fost două zile în travaliu și s-a chinuit destul de mult. Însă în momentul în care și-a strâns pentru prima oară bebelușul în brațe a uitat de tot. Vedeta a recunoscut că este o mămică destul de grijulie și uneori tinde să exagereze. Își face multe griji pentru cel mic și îl supraveghează în permanență.

„A fost o naștere destul de dificilă. A durat destul de mult, două zile, travaliul. Mi s-a părut că durează o veșnicie pentru că eram și stresată că nu mai vine și nu înțelegeam ce se întâmplă. Acolo toate femeile nasc natural. Am stat o săptămână în spital.

Am avut stări de panică pentru că nu știam ce se întâmplă și aveam tot felul de griji. Pentru că nu poate să vorbească și nu știu ce are și mă speria orice gest de al lui. Ca să nu țin mâna pe el, că e grea, îi țin tot timpul mânuța lui în palmă. Când nu-l aud că respiră, mă apropii foarte ușor de el. Nu pot să mint oamenii, chiar am 1000 de griji. Abia aștept să crească puțin.”, a mai spus Magda Plălimariu.

