Cum a făcut praf Doina Teodoru banii câștigați la Antena 1. Iubita lui Cătălin Scărlătescu n-a mai avut nicio reținere

Anul trecut, Doina Teodoru bifa, alături de Cătălin Săcărlătescu, o experiență complexă prin participarea la aventura America Express. Însă, aceasta nu este singura producție de la Antena 1 la care actrița a luat parte. În urmă cu doar câțiva ani urca pe scena iUmor și reușea să cucerească publicul, care a transformat-o în câștigătoare. Ce a făcut iubita celebrului bucătar cu premiul cel mare?

Nu mulți sunt cei care își amintesc că în urmă cu doar câțiva ani, Doina Teodoru devenea câștigătoarea sezonului cu numărul trei iUmor. Actrița a reușit să impresioneze cu roast-ul ei atât juriul, cât și publicul, care în marea finală a votat-o și a desemnat-o câștigătoare. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a rămas fără cuvinte atunci când a văzut rezultatul.

Câștigarea show-ului de la Antena 1 i-a adus vedetei și un premiu frumos, în valoare de 20.000 de euro. În cadrul unui interviu recent, Doina Teodoru a mărturisit pe ce a cheltuit banii de la iUmor. Se pare că aproape toată suma s-a dus pe una dintre cele mai mari pasiuni ale actriței. Partenera juratului de la Chefi la Cuțite iubește să călătorească, iar mare parte din vanturile ei, inclusiv premiul de la iUmor, merg în această direcție.

„Păi ce poţi să faci cu banii (n.r. de la iUmor)… îi cheltui. Marea majoritate a banilor pe care eu îi fac, îi dau pe călătorii, îmi place să călătoresc, să văd cât mai multe ţări, civilizaţii, culturi”, a declarat Doina Teodoru.

(CITEȘTE ȘI: VESTEA TRISTĂ PRIMITĂ DE DOINA TEODORU DUPĂ UN AN DE EFORTURI. CEA MAI MARE PROVOCARE ȘI DEZAMĂGIRE PROFESIONALĂ TRĂITĂ DE IUBITA LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU)

„A fost un mare câştig”

Apariția Doinei Teodoru la iUmor i-a atras atenția lui Mihai Bendeac. După terminarea concursului, cei doi au păstrat legătura, iar actrița a ajuns să joace în proiectul „Băieți de oraș”. Acum, privind retrospectiv, iubita lui Cătălin Scărlătescu spune că întâlnirea cu juratul emisiunii a fost cel mai mare câștig al ei.

Datorită lui Bendeac, Dorina Teodoru a descoperit că pe lângă scena teatrului există și alte ramuri care o atrag. A avut ocazia să se joace cu mai multe personaje și a putut astfel să își dea seama că este atrasă de această zonă, să facă tot felul de compoziții de film.

„Nu pot să spun că mi-a schimbat viaţa, am avut spectacole în continuare, cum aveam şi înainte, în schimb, un mare câştig a fost că l-am cunoscut pe Mihai Bendeac şi am intrat în echipa lui. Am avut ocazia să mă joc cu personaje, să fac compoziţii de film şi aşa mi-am dat seamă că mă atrage foarte mult zona asta.

Deşi înainte spuneam că sunt pe viaţă actriţă de teatru, brusc am descoperit și zona asta care mi-a plăcut enorm şi ăsta a fost un mare câştig. De altfel, după ce am câştigat iUmor cei din echipă au continuat să mă invite ca şi special guest. Am făcut din nou compoziţii de personaje, la fel, mi-a plăcut foarte tare şi o fac în continuare cu drag”, mai spus Doina Teodoru, potrivit fanatik.ro.

(VEZI ȘI: DOINA TEODORU VORBEȘTE, ÎN PREMIERĂ, DESPRE ROLUL DE MAMĂ. „CU COPIII NU AI ALTĂ ȘANSĂ”. IUBITA LUI CHEF SCĂRLĂTESCU E ÎN AL NOUĂLEA CER)