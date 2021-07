Cum a fost Alexandra Stan cucerită de actualul soț! Cântăreața a povestit tot. „Pentru mine aspectul acesta a contat întotdeauna mult”

Recent, Alexandra Stan s-a înscris în rândul femeilor căsătorite. Vedeta și-a organizat nunta în secret, iar cel are i-a cucerit inima este Emanuel Necatu. Vedeta a vorbit despre relația sa și a mărturisit ce a impresionat-o la bărbatul pe care l-a ales drept soț.

Vedeta a mărturisit că lucrul ce a atras-o cel mai mult la soțul său a fost faptul că a realizat încă din primele clipe că este un bărbat care știe să se comporte cu o femeie. Un bărbat cald și sincer, tandru și galant. Mai mult, un aspect important, potrivit spuselor vedetei, a fost faptul că Emanuel-Petre Necatu este un bărbat credincios.

„În primul rând, cu sinceritatea lui și cu căldura pe care am simțit-o încă de la prima vedere și de la prima întâlnire. I-am simțit bunătatea chiar și atunci când era consilierul meu și mă ajuta să iau anumite decizii. Mai mult, după ce am terminat perioada aceasta de consiliere și am început să vorbim noi, ca doi pretendenți, am descoperit un tip foarte elegant, respectuos, galant. Chiar se vedea că se poartă frumos cu femeile în general și are genul acesta de respect față de femei, nu e deloc bădăran, ba din contră, mi s-a părut ca e foarte credincios, și pentru mine aspectul acesta a contat întotdeauna mult, în toate relațiile mele, nu numai în cele de cuplu, dar și în relațiile de prietenie. E important să împărtășești aceleași credințe.

Mai mult, el este foarte serios și muncitor, și bineînțeles că m-a cucerit și prin complimentele pe care mi le făcea. A văzut în mine lucruri pe care poate nici eu nu le văd uneori și cred că cel mai important este ca persoana de lângă tine să-ți vadă potențialul, nu numai defectele.”, a decolarta Alexandra Stan pentru Viva.

Alexandra Stan, pregătită să devină mămică

După nuntă, Alexandra Stan are planuri mari de viitor, în care este inclus și un bebeluș. Se pare că artista își i-a în serios rolul de femeie căsătorită și chiar să gândește să devină și mămică.

„Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut.

Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: OK, hai să ne gândim serios la asta!”, a declarat Alexandra Stan.

