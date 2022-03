Cum a fost cerută în căsătorie Elena Marin de la Survivor. Evenimentul a avut loc în public: ”Nu pot să cred că ai făcut asta”

Elena Marin, fosta concurentă de la Survivor România, a fost cerută de soție, în direct ”La Măruță”. Dansatoarea nu s-a așteptat să i se pună marea întrebare chiar în văzul tuturor. Ce răspuns a oferit fosta faimoasă?

Elena Marin și iubitul ei, Andrei au fost astăzi prezenți în cadrul emisiunii ”La Măruță”, acolo unde au vorbit despre perioada în care dansatoarea se afla în jungla din Republica Dominicană.

Ce părere a avut iubitul Elenei Marin despre participarea ei de la Survivor

Cătălin Măruță a menționat că de fiecare dată când a venit, Elena era neînsoțită, dar ținea să amintească despre iubitul ei, despre omul care i-a fost alături în cele mai dificile perioade.

La un moment dat, în timp ce ei discutau despre emisiunea Survivor, Andrei, iubitul Elenei și-a amintit cum a fost să o urmărească de acasă.

”Mi s-a părut că au trecut ani până s-a întors. Știam că va rezista până la final”, a mărturisit Andrei.

Partenerul Elenei Marin a recunoscut că nu mai suporta să vadă cum fosta faimoasă se certa cu vreunul dintre colegi sau cum se confrunta cu anumite probe pierdute.

”Pe lângă dor, cel mai mult m-a măcinat neputința. Vedeai ce se întâmplă cu iubita, cu sufletul tău pereche și nu puteai face nimic. Îmi venea să merg înot până acolo”, a mai declarat iubitul Elenei.

Ceea ce a urmat părea un simplu joc de pe Tik Tok. Legată la ochi, Elena trebuia să răspundă în același timp cu Andrei la câteva întrebări despre relație: ”Cine iubește mai mult? Cine a făcut primul pas? Cine este mai romantic?”. Toate floare la ureche pentru frumoșii îndrăgostiți, care au o relație de peste 3 ani.

Elena Marin, cerută în căsătorie, în direct

Ce nu știa Elena era faptul că Andrei se pregătea pentru o mare surpriză. Acesta s-a ridicat de pe canapea, s-a pus în genunchi și, ajutat de Cătălin Măruță, a pus cea mai frumoasă întrebare: ”Vrei să fii soția mea?”

La această întrebare, Elena Marin nu a ezitat și a răspuns cu DA.

”Nu pot să cred că ai făcut asta”, a mai adăugat frumoasa dansatoare. Alături de cei doi, a venit și mama Elenei, care a fost primul martor la pasul făcut de aceștia.

„DA!” cu toată dragostea, „DA!” plin de emoție, „DA!” din inimă!

Wow, ce surpriză! Fără să bănuiesc ceva, am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din partea iubitului meu, @matto.andrei. Am plâns de bucurie, am fost copleșiți de emoții și privim înainte, optimiști și fericiți.

Mulțumesc tuturor oamenilor care au făcut posibila aceasta surpriza:

@catalin_maruta @lamaruta_protv @grety78 @cristina_seulean

💍🍾💝♾”, a scris Elena Marin, pe pagina de Instagram, imediat după emisiune.

