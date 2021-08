Elena Marin se confruntă cu probleme serioase de sănătate: ”Există probabilitatea să mă operez”

Elena Marin a luptat în jungla din Dominicană şase luni, iar greutăţile prin care a trecut pe parcursul competiţiei şi-au spus cuvântul. În prezent, fosta Faimoasă se confruntă cu probleme de sănătate, ba chiar ar exista posibilitatea să se opereze.

Elena Marin a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor. Deşi nu a reuşit să câştige marele premiu, celebra dansatoare a strâns alături de ea sute de persoane care o iubesc şi o apreciază pentru caracterul său.

Prietenii virtuali au dorit să afle mai multe despre tânăra şatenă, astfel după ce a părăsit competiţia Elena a primit numeroase mesaje din partea acestora. Recent, dansatoarea le-a explicat fanilor săi de ce nu a reuşit să comunice cu ei mai des.

Este cunoscut faptul că în emisiune, tânăra s-a confruntat cu probleme de sănătate, însă cu timpul acestea s-au agravat.

”Stiu ca am fost absenta in ultimul timp, din mediul online.

Mi-ati trimis foarte multe mesaje, in care ma rugati sa pun story-uri, sa postez, sa va spun mai multe detalii despre mine. Din pacate, problemele de sanatate pe care le am sunt ceva mai grave. Exista probabilitatea sa ma operez, inca nu voi da mai multe detalii din casa pentru ca nu am luat o hotarare, o sa va spun la momentul potrivit despre ce este vorba, dar pana atunci voiam sa va multumesc, citesc zilnic mesajele de la voi si nu aveti idee cat de mult inseamna.

Va multumesc, va iubesc si ma inclin in fata voastra”, a spus Elena Marin, pe contul ei de Instagram.

Ce salariu avea Elena Marin la emisiunea lui Morar

Elena Marin este dansatoarea și una dintre cele mai bune prietene ale Andreei Bălan. Totodată, ea a devenit cunoscută publicului larg după ce s-a angajat în trustul Antena Stars. Din anul 2014 până în 2020, Elena Marin a fost asistenta lui Mihai Morar în cadrul emisiunii ”Răi da’ buni”.

În ciuda faptului că era o angajată model, salariul Elenei Marin nu era deloc motivant. Onorariul dansatoarei nu ar fi trecut niciodată de 500 de euro, iar ea nu a cerut mărire în toți anii în care apărea pe sticlă de luni până vineri.

Sursă foto: Instagram