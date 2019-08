Cum a fost fotografiată Alexandra Stan în camera unui hotel din Tokio. Are sau nu are lenjerie intimă?!

Alexandra Stan și-a pus fanii pe gânduri după ce a postat o fotografie în spațiul virtual. Toți cei care i-au accesat pagina de Instagram au rămas cu o singură întrebare pe buze, iar misterul… persistă. Fotografia a fost realizată într-un hotel din Tokio, iar vedeta a reușit să incite încă o dată…

Frumoasă și nonconformistă, aceasta ar fi o descriere succintă a Alexandrei Stan. Voce bună, piese pe care fanii le apreciază și le fredonează luni în șir, păstrându-le în playlist-urile personale, apariții provocatoare – cum este și fotografia de mai jos -, o prezență care îi face pe mulți bărbați să ofteze. Iar acum, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, Alexandra pare să lanseze o nouă provocare. Cu sau fără lenjerie intimă?

Alexandra Stan: ”E tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor”

Frumoasa Alexandra Stan a dorit să dea o replică tuturor celor care nu sunt de acord cu ”plăcerea” ei de a se poza, în repetate rânduri, aproape goală.

”Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de “disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit”. Oare chiar așa să fie?

Mai ciudat mi se pare faptul că “acuzele” vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (…) Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free să postez ce vreau, deal with it. Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy”, a replicat Alexandra Stan celor care o acuză că… se dezbracă mult prea des și postează fotografiile în mediul online.