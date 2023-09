Cum a fost păcălită o româncă într-un hotel de 5 stele din Turcia. Ce a primit să mănânce la all-inclusive, de fapt

O româncă a plecat cu familia în vacanță cu speranța că va avea un sejur de vis. Au ales ca destinație Turcia, o țară lăudată printre altele, pentru hotelurile și serviciile pe care le oferă. Doar că, experiența prin care familia acesteia a trecut nu a fost una plăcută. Pentru ca alte persoane să nu mai treacă prin aceeași situație, femeia a povestit în mediul online prin ce a trecut.

Gabriela și-a dorit să petreacă o scurtă vacanță alături de familia sa, așa că au ales o destinație în care au crezut că vor avea parte de tot confortul. După mai multe căutări, au decis să plece la un hotel de 5 stele din Turcia. Și-au achiziționat din timp biletele pentru care au plătit 2300 de euro, 3 adulți și un copil.

Ce a primit să mănânce la all-inclusive, de fapt

Având în vedere recenziile pe care hotelul le avea, aceștia s-au gândit că nimic nu are cum să le strice concediul. Doar că… surpriza a venit în momentul în care au ajuns la destinație. Femeia a povestit pe o pagina de Facebook că a fost dezamăgită de servicii, curățenia a lăsat de dorit, ba chiar nici mâncarea pentru care sunt atât de lăudați nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Meniul era același în fiecare zi, iar la cele două restaurante care funcționau capacitatea era foarte mică.

CITEȘTE ȘI: O TURISTĂ A VRUT SĂ-ȘI FACĂ O REZERVARE PRIN AIRBNB. IREAL CUM ARATĂ ȘI CE ERA, DE FAPT, CAZAREA DE 900 EURO/NOAPTE

Gabriela și-a dorit să îi avertizeze pe cei care se gândesc să se cazeze la respectivul hotel pentru a nu pica în aceeași capcană din cauza recenziilor foarte bune care se regăsesc pe paginile oficiale.

„Bună ziua! Pentru cei care doresc sa-și achiziționeze un sejur la Hotel Sunmelia Side îi sfătuiesc să nu se lase păcăliți de cele 5*. Calitatea serviciilor este mult sub așteptări. Curățenia, mâncarea, băuturile, entertaiment-ul, Wi-Fi-ul, toate sunt de o calitate foarte proasta, scuza lor fiind ca sunt depășiți de nr de turiști și au nr mic de angajați( în fiecare zi se fac reclamații la managerul de curățenie, evident fără niciun rezultat) . Aceeași mâncare, adică pui și macrou în fiecare zi, cartofi prăjiți congelați, piure din fulgi, standuri cu mâncare acoperite ca nu au ce servi în ele, cafea de calitate foarte proastă. Wi-Fi-ul nu merge ok nici în cameră. Deși pe Booking… și altele, hotelul are 5 restaurante a l’carte, în realitate sunt doar doua (otoman și chinezesc) care au o capacitate foarte mică (până în 50 de persoane). Sper că această recenzie să vă fie de folos!”, este mesajul transmis de româncă pe Facebook.