Cum a fost premiat un agent de pază de la un supermarket din Bragadiru, după ce a recuperat o geantă plină cu bani, de la 2 hoațe. Ce sumă i s-a oferit, pentru fapta bună făcută

Dobre Petrică, un agent de pază de la Lidl Bragadiru a devenit erou pentru o zi, dar cu siguranță fapta lui buna nu va fi uitată prea ușor și nici prea curând. Într-o banală zi de muncă, bărbatul a ajutat o clientă să-și recupereze geanta pe care o uitase printre rafturi, geantă din care două femei îi furaseră suma de 1.300 de lei.

Cum a acționat agentul de pază și cum a fost premiat

Imediat după ce a fost anunțat de una dintre colegele sale, agentul de pază Dobre Petrică s-a uitat pe camere și a văzut că două femei au găsit geanta clientei, uitată printre rafturi și au furat din ea suma de 1.300 de lei. Pentru că nu trecuse prea mult timp de când cele două părăsiseră magazinul, le-a găsit într-o piață învecinată și a sunat la Poliție. Pentru fapta sa, agentul de pază a fost premiat cu suma de 300 de lei.

„Ziua de astazi are un exemplu despre cum sa iti faci meseria.

Agentul de securitate Dobre Petrica, in timp ce isi desfasura activitatea de paza pe obiectivul Lidl Bragadiru, a fost anuntat de o clienta ca si-a uitat geanta in magazin si nu stie unde. Agentul a facut verificari pe sistemul de CCTV si a observat ca acea clienta a uitat geanta pe un raft si ca in acest timp doua persoane de sex feminin au vazut geanta uitata si au sustras suma de 1300 lei dupa care au parasit magazinul.

Agentul a vazut ca nu a trecut mult timp de cand au iesit din magazin cele doua hoate si a mers dupa ele in piata de vis a de unde le-a adus in magazin si a chemat organele de politie. Suma de bani care a fost furata a fost gasita asupra celor doua persoane si a fost inapoiata clientei.

Precizez ca agentul a actionat legal, conform codului penal, in caz de flagrant (furt, talharie), orice cetatean, cu atat mai mult un agent de securitate are dreptul si obligatia sa intervina cu anuntarea imediata a organelor de politie.

Agentul de securitate a fost premiat cu suma de 300 de lei de conducerea companiei” se arată într-o postare pe Facebook.