Cum a fost umilită Narcisa, o campioană româncă, în Franța: „Nu vrei un euro?”

Narcisa Florea Pop este o tânără în vârstă de 21 de ani care s-a alăturat, de ani buni, celorlalți sportivi care au marcat noi file în istoria sportului românesc. Românca are zeci de medalii și este campioană de cinci ori la rând la lupte, la categoria juniorilor. A ales să își urmeze studiile în Franța și este, în prezent, studentă la două facultăți din Paris. De-a lungul timpului, fosta sportivă s-a izbit de comentariile acide, critice, discriminatoare și umilitoare. A povestit ce a pătimit în Franța, alături de familia ei.

Narcisa Florea Pop este o fostă luptătoare, campioană de cinci ori la rând, la categoria juniorilor. Deși a renunțat la sportul de performanță, tânăra de 21 de ani se menține într-o formă de invidiat, merge la sală și are grijă la alimentația zilnică. La momentul actual, tânăra este studentă la două facultăți, în Paris. Experiența acumulată în Franța, însă, i-a dat de gândit. A povestit ce umilințe a trăit în anumite grupuri sociale.

Am trăit multe umilințe. Dacă mergeam cu o geacă nouă la școală, fie mi-o tăiau cu foarfeca, fie mi-o ardeau. Plus multe alte insulte. Veneau la mine și-mi spuneau: «Nu vrei un euro?». Vreau să mă întorc în România, dar nu știu dacă în Maramureș. Să vedem unde voi avea mai multe oportunități. Vreau să pun în practică ce am învățat la facultate. Nu mai este capitala Franței ce a fost odată. Sunt mai multe probleme acolo. În plus, e o nebunie acum la Paris, mai ales că vin și Jocurile Olimpice”, a mărturisit Narcisa, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Am învățat să vorbesc, să scriu și să citesc foarte bine (n.r. limba franceză) în doar trei luni. Am schimbat însă trei școli. Toate erau de sector și am fost singura româncă de acolo. Nu știu cum se întâmpla, dar așa a fost.

Vezi și EA ESTE ROMÂNCA CARE LA DOAR 21 DE ANI A FOST DESEMNATĂ CEAM MAI SEXY ÎNOTĂTOARE DIN LUME. ANDREEA DRĂGOI ESTE STABILITĂ DE ANI BUNI ÎN SUA

Tânăra a crescut în Tormac, Banat. Pasiunea către lupte a venit încă de la o vârstă fragedă. Mergea alături de verișorul ei la lupte și privea antrenamentele. În anul 2013, a făcut primul pas către a deveni o luptătoare. După câțiva ani, a renunțat la sportul de performanță, aspect despre care a vorbit însăși tânăra, la Pro TV. În palmares, are peste patruzeci de medalii.

„Am crescut în Banat, în Tormac. Verișorul meu mergea la lupte, iar eu mergeam cu el, mă uitam la antrenamente. Și, într-o zi, antrenorul mi-a spus să nu mai vin dacă nu mă apuc și eu de sport.

«Nu te mai primesc să vii să te uiți», mi-a zis. Așa că în 2013 m-am apucat de lupte. Am ajuns și la competiții și am câștigat titlul de campioană a României la copii. Apoi am luat cinci titluri consecutive. Între timp, am devenit și campioana Oceanului Indian, precum și campioana Franței.

Am renunțat la acest sport pentru că a trebuit să fac o alegere. Ori să lupt pentru România, ori pentru Franța și nu am ales nimic. Am ales studiile. Până la 18 ani am concurat pentru ambele țări.

Cetățenie nu am, nu am cerut, pentru că vreau să mă întorc acasă. Sunt studentă la o facultate privată, top 3 în lume, la management, și la o altă facultate, de stat. Marketing și comerț. Sunt imaginea facultății în lume”, a mai spus Narcisa Florea Pop.