Cum a început povestea de dragoste dintre Georgiana şi Ivan Patzaichin. Iubirea lor a fost unică!

Georgiana, soția lui Ivan Patzaichin, este distrusă de durere. Soția marelui sportiv nu își poate reveni din șoc, privind împietrită de durere sicriul în care se află bărbatul pe care l-a iubit întreaga viață, alături de care are o fată, pe Ivona.

Georgiana și Ivan Patzaichin s-au văzut, s-au plăcut și au rămas căsătoriți până ce moartea sportivului i-a despărțit, la vârsta de 71 de ani. Din 1975 și până în prezent, când marele sportiv a plecat în lumea drepților, pe data de cinci septembrie, nimeni și nimic nu i-a mai separat pe cei doi soți, căci dragostea ce i-a legat de la prima vedere a fost una veșnică.

Conform spuselor lui Ivan Patzaichin, deși nici căsnicia lor nu a fost una perfectă, căci au cunoscut și suișuri și coborâșuri, niciodată, nici el, nici Georgiana, nu s-au gândit să divorțeze, ci să facă în așa fel încât să fie din ce în ce mai buni împreună. Lucru pe care l-au reușit, mai ales că blonda care l-a cucerit cu picioarele sale lungi i-a fost, de-a lungul carierei, cei mai mare fan, critic și susținător, pe lângă rolul de soție.

Regretatul canoist și-a cunoscut iubirea vieții lui, pe Georgiana, pe 23 august 1975, atunci când atenția i-a fost atrasă de picioarele ei lungi. De la acel moment și până în luna noiembrie, Ivan a tot încercat să îi intre în grații celei care urma să îi fie soție. Însă, abia pe 26 noiembrie a reușit să o invite la o cafea, urmând ca apoi să nu o mai scape, relatează Spynews. Noaptea dintre ani au petrecut-o împreună, moment în care a și cerut-o de soție, iar pe 14 februarie s-au și căsătorit, un an mai târziu venind pe lume și copilul lor, Ivona Patzaichin.

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, legendarul sportiv a povestit cum a ajuns să interacționeze cu Georgiana.

“Era prin ’75, îmi făceam de lucru la mașină. Nu de alta, dar era 23 August, aveam liber și, cum eram un tinerel cumințel, nu găsisem altceva mai bun de făcut. Așa cum eram, băgat cu totul sub mașină, văd, la un moment dat, o pereche de picioare înfipte bine pe tocuri. Erau cele mai lungi picioare pe care le văzusem vreodată. Nu se mai terminau… Timid, timid, dar am sărit ca un arc.

M-am dus imediat după ea, după stăpâna picioarelor, am încercat să intru în vorbă… Nimic, m-a pus imediat la punct. N-am renunțat însă, am luat-o pe ocolite. De când am văzut-o prima dată, n-am mai avut liniște. M-am interesat pe la colegele ei și, cu chiu cu vai, prin intermediari, am invitat-o la o cafea de ziua mea, pe 26 noiembrie. A fost de ajuns. Anul următor, în februarie, eram deja căsătoriţi! A fost, cred eu, dragoste la prima vedere”, mărturisea Ivan Patzaichin, pentru oamenidepoveste.ro.

Și soția sa completa: ”M-a văzut, de undeva de sub mașina la care meșterea, m-a plăcut, și-a zis în minte că eu voi fi soția lui. Ne-am jucat de-a șoarecele și pisica până pe 26 noiembrie”.

