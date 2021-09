Soția lui Ivan Patzaichin, distrusă de durere! Sicriul a fost depus, luni, la clubul Dinamo

Georgiana, soția lui Ivan Patzaichin, este distrusă de durere. Ea resimte, de departe, cel mai tare pierderea legendarului canoist. Fostul mare sportiv va fi înmormântat cu onoruri militare.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al fostului mare canoist a ajuns la ora 12:00 la Clubul Sportiv Dinamo din Capitală. Ivan Patzaichin va fi condus marți pe ultimul drum.

Georgiana, soția lui Ivan Patzaichin, nu-și poate reveni din șoc și privește împietrită de durere coșciugul în care se află bărbatul alături de care are o fată, pe nume Ivona.

Ivan Patzaichin, cel mai mare canoist al României, a încetat din viață. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias” din București, după ce a fost diagnosticat cu cancer.

Starea lui s-a agravat în ultima lună, iar duminică a încetat din viață. Ivan Patzaichin era cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, unde a câștigat medalii la edițiile din 1968, 1972, 1980 și 1984.

Cum și-a cunoscut Ivan Patzaichin soția

Ivan Patzaichin și-a cunoscut soția în urmă cu 46 de ani, la Snagov, și de atunci au fost de nedespărțit. În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, legendarul sportiv a povestit cum a ajuns să interacționeze cu Georgiana.

“Era prin ’75, îmi făceam de lucru la mașină. Nu de alta, dar era 23 August, aveam liber și, cum eram un tinerel cumințel, nu găsisem altceva mai bun de făcut. Așa cum eram, băgat cu totul sub mașină, văd, la un moment dat, o pereche de picioare înfipte bine pe tocuri. Erau cele mai lungi picioare pe care le văzusem vreodată. Nu se mai terminau… Timid, timid, dar am sărit ca un arc. M-am dus imediat după ea, după stăpâna picioarelor, am încercat să intru în vorbă… Nimic, m-a pus imediat la punct. N-am renunțat însă, am luat-o pe ocolite. De când am văzut-o prima dată, n-am mai avut liniște. M-am interesat pe la colegele ei și, cu chiu cu vai, prin intermediari, am invitat-o la o cafea de ziua mea, pe 26 noiembrie. A fost de ajuns. Anul următor, în februarie, eram deja căsătoriţi! A fost, cred eu, dragoste la prima vedere”, mărturisea Ivan Patzaichin, pentru oamenidepoveste.ro.