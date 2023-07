Cum a justificat David Popovici locul 6 în proba de 100 de m liber, deși era marele favorit la medalia de aur: „Trebuie să-mi iau și niște timp liber”

Pe data de 27 iulie, David Popovici a ieșit pe locul 6 la cursa de 100 de metri liber. Campionatele Mondiale Fukuoka 2023 nu l-au adus pe campionul României la înot în top, așa cum era obișnuit, motiv pentru care înfrângerea sa a fost aspru criticată atât de conaționali, cât și de străini. În acest context, tânărul de doar 18 ani, care a terminat cursa cu un timp de 47.15, vine cu justificarea.

Înotătorul a recunoscut faptul că a avut un an greu și că are nevoie de o perioadă de respiro. Nu se regăsește în rezultatele obținute, dar consideră că tot ce a greșit poate fi remediat, prin antrenament. De asemenea, are și un mesaj pentru cei care s-au bucurat de înfrângerea sa: le va demonstra contrariul chiar la următorul concurs!

„Din fericire, tot ce nu mi-a ieșit poate fi antrenat și va fi antrenat. Dacă ar fi după mine, m-aș întoarce mâine în bazin, dar din păcate sau din fericire, de fapt, trebuie să-mi iau și niște timp liber pentru mine. Trebuie să reflectez asupra a tot ce s-a întâmplat, asupra anului care a fost cu suișuri și coborâșuri. Un an complicat, ciudat, atipic pentru mine și nu e deloc sfârșitul lumii.

De abia aștept să merg la următorul concurs și să le demonstrez adversarilor mei că s-au bucurat prematur, poate, de locurile mele mai îndepărtate de cea mai înaltă treaptă a podiumului. Și da, sunt și un pic bucuros că s-a terminat, pentru că, fie că vreau sau nu să recunosc, a fost un stres”, a spus David Popovici, imediat după concurs.

David Popovici, pe locul 4 la proba de 200 de metri liber

În urmă cu două zile, înotătorul de doar 18 ani s-a situat pe locul al patrulea la proba de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale Fukuoka 2023. Nu a fost deloc mulțumit de rezultat, punând problema pe seama oboselii. După ce a pierdut șansa de a urca pe podium, a fost aspru criticat, dar o mulțime de vedete au sărit să-l apere, printre acestea se numără și Cabral și Ciprian Marica.

„Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost super bune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică, am dat cât am putut. Se întâmplă.

Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru”, a declarat David Popovici, potrivit GSP.

