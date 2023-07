Pe cine dă vina David Popovici după ce a ratat podiumul în Japonia. „A fost groaznic”

După finala probei de 200 de metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoaka, David Popovici (18 ani) a oferit primele declarații despre eșecul din cariera lui. Pe cine dă vina, de fapt, sportivul român pentru ratarea podiumului.

Marți, 25 iulie 2023, David Popovici a ratat podiumul de la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoaka. Deși era considerat marele favorit, se pare că pregătirea nu a fost pe măsura așteptărilor lui. Tânărul s-a clasat pe locul 4 și a pierdut titlul de campion mondial al probei de 200 metri liber, titlu pe care îl cucerise anul trecut.

Încă de la începutul cursei, David Popovici s-a menținut pe primul loc, însă, la ultima întoarcere (ultimii 50 de metri) sportivul și-a pierdut forța. Popovici a terminat doar pe locul 4, cu timpul de 1:44.90.

David Popovici: ”Nu cred că am obosit așa niciodată”

După ratarea podiumului de la acest campionat, David Popovici a declarat că ultimii 50 de metri au fost extrem de grei, s-au simțit groaznic și că a obosit inexplicabil de mult. Totodată, sportivul dă vina pe calitatea antrenamentelor efectuate înainte de competiție.

”Oh, s-au simțit groaznic. Da, (ultimii 50 de metri – n.n.) s-au simțit groaznic, dar asta înseamnă că putem îmbunătăți ceva. Și acesta este un lucru bun, pentru că dacă ai cursa perfectă și nu ai nimic altceva de îmbunătățit, știi că practic ai ajuns în vârf. Nu mai poți face nimic mai bun de acolo încolo. Așa că mă bucur că s-a întâmplat acum și sunt sigur că voi învăța din asta. Nu cred că am mai obosit așa niciodată. Pregătirea nu a fost atât de bună, nu am apucat să ne antrenăm atât de bine pe cât ne-ar fi plăcut pentru că au apărut una, alta. Au fost metode de antrenament pe care a trebuit să le improvizăm, dar o să învăț din asta”, a spus David Popovici, potrivit Yonhap News Agency.

Cu toate acestea, David Popovici nu își pierde speranța și crede că revanșa o va putea lua la proba de 100 de metri liberi, probă ce va avea loc mâine, 26 iulie: „Ei bine, proba de 100 de metri, din fericire, este de două ori mai scurtă. Asta nu înseamnă că nu doare. Nu cred că va durea la fel de rău. Dar îmi place cursa de 200. Îmi place și cursa de 100. Și așa că pentru mâine trebuie doar să mă asigur că dorm bine, mănânc bine și îmi fac încălzirea”, a mai spus David.

