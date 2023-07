Vești proaste pentru David Popovici înaintea Campionatului Mondial de Înot. Românul este doar pe locul 3 la proba sa favorită

După ce a făcut furori în cadrul competiției Sete Colli Trophy, David Popovici (18 ani) se pregătește pentru Campionatul Mondial de Înot din Japonia, ce se va desfășura în perioada 23-30 iulie 2023. În ciuda faptului că a obținut rezultate deosebite în ultimul an, românul are parte de vești neplăcute înaintea competiției de la Fukuoka. El se află doar pe locul trei în topul celor mai buni timpi obținuți la proba de 100 de metri liber în ultimul an.

În vederea pregătirii pentru Campionatul Mondial din Japonia, David Popovici a participat, în urmă cu o săptămână, la Sette Colli Trophy, una dintre cele mai vechi întreceri de înot din lume. Campionul nostru și-a respectat statutul de favorit și a strălucit în cele două probe la care a concurat.

Topul în care David Popovici se află doar pe locul trei. Veștile nu sunt prea bune înainte de Campionatul Mondial din Japonia

La Sette Colli Trophy, David Popovici s-a calificat fără probleme în finala probei de 100 de metri liber. Campionul nostru s-a impus categoric, obținând timpul de 48.10 secunde, nou record al competiției. David a fost urmat de Alessandro Miressi (Italia), în 48.27 secunde, și de Matthew Richards (Marea Britanie), 48.28 secunde, care a urcat pe ultima treaptă a podiumului. Și în finala de la 200 de metri liber, David s-a dezlănțuit. El a câștigat aurul cu timpul de 1:45,49 minute, stabilind un nou record al competiției. David Popovici a fost urmat de britanicul Thomas Dean (1:46,86 minute) și de italianul Stefano Di Cola, care a scos 1:49,90 minute.

În ciuda rezultatelor sale excelente, David Popovici se află abia pe locul trei în topul celor mai buni timpi obținuți în ultimul an în cadrul probei de 100 de metri liber.

Mai exact, chinezul Pan Zhanle domină această ierarhie. El a stabilit cel mai bun timp al ultimului an, în cadrul campionatelor naţionale ale Chinei, la începutul lunii mai. Zhanle a terminat cursa de 100 de metri liber în 47.22 secunde.

În luna iunie, Kyle Chalmers a terminat cursa de 100 de metri liber în 47,44 secunde, la Jocurile Commonwealth de la Birmingham. Cu acest timp, el se clasează pe locul doi în ierarhia celor mai bune rezultate obținute în ultimul an în cadrul acestei probe.

David Popovici este totuși deţinătorul recordului mondial la această probă. La Campionatul European de la Roma, el a terminat cursa de 100 de metri liber în 46.86 secunde, o performanţă fabuloasă în istoria înotului.

Alți sportivi care au obținut rezultate foarte bune în cadrul probei de 100 de metri liber în ultimul an sunt: Maxim Grousset (47.62), Ryan Held (47,63), Matthew Richards (47,72), Jack Alexy (47,75), Flynn Southam (47,77), Sunwoo Hwang (47,78) şi Guilherme Caribe Santos (47,82). Cu toții vor fi adversari redutabili pentru David Popovici în cadrul Campionatului Mondial din Japonia.

