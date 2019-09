Cum a murit soția masterchef-ului Joseph Hadad. Vedeta Pro TV a rămas văduv cu trei copii

Joseph Hadad este unul dintre cei mai renumiţi bucătari din România și proprietarul a două localuri de top din Capitală. Chef-ul a trăit o adevărată dramă în urmă cu 12 ani, când soţia i-a murit de cancer, iar el a rămas cu trei copii.

”Soţia mea a murit de cancer la sân. Atunci am simţit cum se prăbuşeşte totul… Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am avut şi în copilărie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viaţa mea. A fost foarte dificil să cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor. Aveam 48 de ani când am rămas văduv. Soţia mea avea 42“, a declarat chef Hadad, pentru Click.ro, care a luat-o de la capăt după moartea soţiei lui.

Se consideră vinovat de moarte soției sale, deoarece s-a axat numai pe muncă și nu a mers cu ea la doctor. A cheltuit sume importante pentru a o trata, a vândut apartamentul, însă nu a reuşit. După 3 ani de tratamente, corpul femeii a cedat. “Eu am fost numai cu munca şi eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul şi trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut maşina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc nişte medicamente pentru ea şi nu am reuşit s-o salvez. Am rămas gol…“, a mai spus Hadad.

Noutatea sezonului MasterChef 2019

„Șorțul de aur nu este pentru oricine!”, spune Chef Joseph Hadad. Sezonul acesta, jurații MasterChef vor premia concurenții care pregătesc farfurii excepționale, care îi lasă fără cuvinte, cu acest șorț. Fiecare jurat are la dispoziție un șorț de aur pe care să i-l ofere pe loc concurentului care îl impresionează cel mai tare. Cu acest șort, concurenții vor ajunge direct în bucătăria MasterChef, unde 18 concurenți se vor lupta pentru premiul în valoare de 50.000 de euro.

„Va fi un show care va depăși toate așteptările. MasterChef va fi cu totul diferit de ce a fost până acum. Abia aștept să vă convingeți de lucrul acesta și sunt tare mândru că sunt unul dintre cei trei jurați.”, a spus Chef Joseph Hadad.

“Doar cei mai buni, cei cu determinare vor reuși să ajungă în bucătăria MasterChef. Preparatele trebuie să ne cucerească încă de când vor intra cu gheridonul.”, a spus Chef Silviu Chelaru.

“MasterChef va transmite multă energie și emotie în acest sezon. Te va ține cu sufletul la gură. Dezamăgiri, lacrimi, dar și momente inedite vor face parte din meniu și nu vor fi uitate. Pentru unii dintre concurenți, MasterChef înseamnă o nouă viață.” a declarat Cosmin Tudoran.