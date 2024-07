Cum a reacţionat Ema Uta, după ce Alex Bodi a umilit-o în ultimul hal: „Veţi vedea…”

După 3 ani de relație, în toamna anului trecut, Alex Bodi a cerut-o în căsătorie pe Ema Uta, iar la câteva luni distanță cei doi s-au despărțit. A urmat o perioadă tensionată, iar misterul asupra rupturii a fost lămurit abia acum. Alex Bodi a făcut lumină după ce make-up artista ar fi ajuns în patul milionarului Andrei Barbu. La nici 24 de ore, Ema Uta a reacționat și a transmis un mesaj cât se poate de clar.

Se poate spune că Alex Bodi a încercat și încearcă orice metodă pentru a o recuceri pe Ema Uta. În urmă cu doar câteva ore, CANCAN.RO vă dezvăluia AICI planul pe care afaceristul l-a pus la cale. Cu pași mici, dar siguri, Alex Bodi a reușit să își îndeplinească aproape toate obiectivele pe care și le-a propus. S-a afișat cu noua iubită, o tânără de 20 de ani din Republica Moldova și chiar s-a decis să plece în Mykonos, acolo unde make-up artista se afla de câteva zile.

Însă niciuna dintre aceste două tentative nu au funcționat, așa că afaceristul a ieșit la atac pe o rețea de socializare. Vrând să obțină o reacție din partea fostei sale iubite, Alex Bodi a început să facă o serie de acuzații grave și să o critice pentru faptul că s-a aruncat în brațele altui bărbat – la doar câteva săptămâni de când nu mai formau un cuplu. După ce a postat că a ajuns la Mykonos, acolo unde este deja fota lui iubită, bărbatul a schimbat strategia și a răbufnit pe Instagram, unde a rupt tăcerea și a spus lucrurilor pe nume.

”Fosta mea relație s-a cam terminat acum vreo două luni. Nu am avut niciodată nicio treabă, am ignorat total. Ca să știe toată lumea, eu am plecat din relația asta. De ce am plecat? Pentru că am simțit că nu mai e locul meu acolo, pentru că am dat totul, chiar mi-am dat viața mea, la propriu și la figurat. Nu am mai fost apreciat. Deci să fim realiști, eu am luat foc așa când am văzut un podcast de-al domnișoarei, în care eram considerat o dezamăgire

De ce trebuie să faci pe victima? Când tu deja erai cu alt bărbat. Care e victima? Dezamăgirea ești tu pentru mine, cea mai mare dezamăgire și am tăcut din gură, nu te-am atacat cu absolut nimic, și ești o dezamăgire pentru fetele pentru care vrei să fii un exemplu. Nu ai cum, după 3 săptămâni, ca și în decembrie, să te lingi cu unul. Nu vreau să fiu pus în postura în care eu să spun lucruri despre tine și tot ce spun aici crede-mă că pot să demonstrez”, au fost o parte din declarațiile lui Alex Bodi.