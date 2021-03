Cum a reacționat fiica Ioanei Ginghină, atunci când a aflat că mama ei a fost cerută în căsătorie. Actrița vrea să devină mamă din nou, cât mai curând

Ioana Ginghină a depășit perioada divorțului, astfel că acum este pregătită să ia viața de la capăt și nu oricum, căci actrița a fost cerută în căsătorie în urmă cu două săptămâni, așa că urmează cea de-a doua nuntă.

În direct la Showbiz Report, Ioana Ginghină a vorbit despre cum a primit fiica ei, Ruxandra, vestea că ea se va căsători din nou, dar și despre posibilitatea de a deveni mămică pentru a doua oară.

„Nu mă tem pentru ceea ce urmează deloc. Pot să spun că acum am experiență. Acum sunt mult mai pregătită pentru orice surpriză. Am văzut că nu doare, am văzut că trecem peste. Am și o vârstă și nu mai sunt așteptările de la 20 de ani. Acum sunt relaxată, le am pe toate”, a mărturisit Ioana Ginghină la Antena Stars.

Actrița a mai dezvăluit că nu-i ascunde nimic fiicei sale și că Ruxandra îl place pe logodnicul său. Mai mult, adolescenta ar putea crede că mama ei are o problemă, în cazul în care s-ar despărți de bărbatul iubit.

„Ruxandra locuiește cu noi și ne vede tot timpul. Nu stăm să ne ascundem. Deja locuim împreună de un an de zile. (…) Eu nu îi ascund nimic. Cred că ar avea o problemă dacă m-aș despărți”, a mai completat Ioana Ginghină.

Ioana și Cristi vor să aibă un copil

Acum ceva timp, Ioana Ginghină declara că ar fi extrem de bucuroasă dacă ar mai ava un copil, mai ales că întotdeauna și-a dorit acest lucru, să fie mamă de doi.

”Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta”,a mai zis frumoasa vedetă.