Cum a reacționat Juno când a văzut-o pe Jo cu un alt bărbat. Blondina trăiește o nouă poveste de dragoste

Juno este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai generației actuale. Chiar dacă nu și-a făcut debutul de mult timp în industria muzicală, tânărul a reușit să se facă plăcut de public, iar, în prezent, are o comunitate uriașă de oameni care îl susțin și îl apreciază. Dacă pe plan profesional oamenii s-au lămurit în legătură cu el, în ceea ce privește viața sentimentală, fanii mai au unele curiozități. Astfel, în cadrul unui interviu recent, cântărețul și-a deschis sufletul și a vorbit despre fosta sa relație.

Juno a format mai mulți ani un cuplu cu artista Jo. În relația lor nu a fost totul roz, au încercat să găsească rezolvări pentru problemele pe care le-au întâmpinat, însă, într-un final, cea mai bună decizie pentru amândoi a fost despărțirea.

Invitat în emisiunea „Duet”, moderată de Alexandra Ungureanu, de pe Youtube, Juno a povestit un episod în care și-a văzut fosta iubită, alături de un alt bărbat. Reacția lui l-a surprins chiar și pe el. Mai mult, tânărul a dezvăluit cum se înțelege în prezent cu fosta iubită.

„Suntem bine acum, suntem colegi. Mi se pare că aici trebuie să ajungem. S-a întâmplat ca vara asta să o văd cu un tip. Prima oară când am văzut-o cu cineva, recunosc că am plecat. După aia am văzut că a plecat cu el în vacanță, după mine…glumesc. Am discutat cu ea glumele astea. Fiecare ne-am văzut de treaba noastră, cred că era cel mai sănătos punct, la fel cum era la fel de sănătos să rămânem în nebuniile noastre, cum am auzit că a povestit la toată industria.

Am știut noi de ce, a făcut sens de ce. În sufletele noastre, știm noi mai bine ce am ales.(…) Eu nu sunt cu nimeni, nu am fost cu nimeni toată vara. Vara asta mi-am promis că nu mă îndrăgostesc.”, a declarat Juno.

Jo are o nouă relație

S-a răspândit rapid zvonul că Jo a rămas “liberă de contract”, așa că masculii s-au „umflat în pene” și au încercat să-i cucerească inima. Țineți-vă bine! CANCAN.RO l-a detectat pe fericitul câștigător al dragostei pe care Jo o are de oferit.

Surse din anturajul proaspătului cuplu susțin că relația dintre Jo și iubitul, pe care îl ține departe de ochi curioșilor, datează de aproximativ o lună.

Reporterii CANCAN.RO au investigat atent subiectul și au descoperit că noul iubit al cântăreței este barman, dar conduce propriul business și pare să aibă aceleași preocupări ca ea.

Cântăreața pare că „s-a învățat minte” și nu se mai încurcă cu artiști.