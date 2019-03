Cum a reacționat Karmen atunci când a aflat că este însărcinată: ”Eu continuam să zic că nu are cum, era șocul prea mare!”

Karmen, pe numele din buletin Silvia Claudia Simionescu, s-a născut pe 13 decembrie 1997 în București. Ea este o cântăreață de muzică pop și R&B din România. Primul single al artistei este “Domino” și a fost lansat în 2015. La scurt timp de la apariția piesei, aceasta a cucerit topurile muzicale. Melodia “You Got It” a fost licențiată în Turcia, Japonia și Polonia.

Anul acesta, Karmen Minune a dat lovitura cu single-ul "Lock My Hips", cu care a marcat prima colaborare a lui Karmen cu un artist internațional, Krishane. Piesa a ajuns până pe locul 2 în Airplay 100, fiind cea mai bună clasare a artistei în top. După săptămâni bune de tăcere, Karmen a rupt tăcerea despre sarcina sa. Fiica lui Adi Minune a acceptat să realizeze un pictorial sexy cu burtica de gravidă în toată splendoarea și, ulterior, a oferit primele declarații despre minunea pe care o trăiește.

Bineînțeles că un astfel de eveniment fericit implică întrebări și dezvăluiri incitante. Karmen a mărturisit că Bobo – așa cum își alintă iubitul – a avut chiar o premoniție despre sarcina ei, într-un moment în care fuseseră întrebați de câțiva prieteni când vor avea un bebe.

"Bineînțeles că, înainte de a face acest pas, am avut discuții pe tema unui bebe și amândoi eram foarte încântați. Cumva mi-a plăcut faptul că suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește viitorul nostru de cuplu. Eram la o cafenea cu mai mulți prieteni, printre care și un cuplu căruia tocmai li se născuse copilul și ne-au întrebat: „Voi când faceți bebe? și atunci Bobo (așa îl alint eu pe iubitul meu) a avut o premoniție când a auzit întrebarea respectivă și apoi a zis ceva de genul: „Karmen este însărcinată, cred eu. Eram într-un grup foarte restrâns, eram doar câteva cupluri la masă".

Karmen: ”Am făcut în jur de 16 teste, pentru că nu îmi venea să cred”

La momentul respectiv, Karmen a fost foarte surprinsă fiindcă iubitul ei era deja 100% convins că va deveni tătic în curând. Asta în timp ce ea spune, repetat, că nu se poate așa ceva. Și nu pentru că nu și-ar fi dorit să rămână însăcinată, ci pentru că era "șocul prea mare".

"Eu am gândit imediat: „Nu e adevărat, nu are cum, însă uitasem că, în seara de dinainte, fiind în pat, mi s-a făcut din senin poftă de ciocolată cu banane. (râde) Și el atunci a început să râdă și a trecut peste subiect, dar ce e amuzant este faptul că el a simțit că eu sunt însărcinată. Ulterior, am fost la farmacie și am luat teste de sarcină. Am făcut în jur de 16 teste, pentru că nu îmi venea să cred, el deja era 100% sigur. Eu continuam să zic că nu are cum, dar nu pentru că nu îmi doream, ci pentru că era șocul prea mare. Eu mi-am dorit foarte mult acest copil și când am văzut, abia așteptam să mă bucur, însă era un șoc, nu puteam să scot niciun cuvânt, nu îmi venea să cred. Apoi, am fost la doctor și ne-am asigurat că totul este adevărat și au urmat două zile de plâns – de fericire. Ne-am bucurat foarte mult amândoi de vestea primită", a declarat Karmen pentru Viva!.