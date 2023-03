Cum a reacționat Ovidiu Neveu, după ce a aflat că Getuța Sterp este însărcinată: „Ea e o fată simplă de la țară…”

Ovidiu Neveu a intrat în atenția publicului, după ce a apărut alături de familia Sterp. La vremea respectivă, internauții au crezut că tânărul are o relație cu Getuța, însă pe parcurs s-a dovedit că între cei doi există doar o frumoasă prietenie. Sau cel puțin asta și-a dorit sora artistului Culiță Sterp. Recent, în cadrul unui interviu, luptătorul a dezvăluit că are în continuare sentimente puternice pentru șatenă.

Ovidiu Neveu este pasionat de sport și a acceptat să participe la câteva lupte în cușcă. Printre adversarii săi se numără Alexandru Bobicioiu, dar și Iancu Sterp. Tânărul a povestit că după primul meci, a făcut un pariu cu Simina, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, în urma căruia tânăra ar fi trebuit să iasă cu el la o cafea, fiindcă Bobicioiu, iubitul său a pierdut disputa cu el, din ring.

Ovidiu Neveu are în continuare sentimente pentru Getuța

Acum, Neveu recunoaște că singura femeie pentru care ar mai lupta în cușcă este Getuța Sterp.

„Tot timpul aș lupta pentru Getuța, chiar dacă e măritată. Numai pentru ea aș lupta. Getuța e diferită de toate pițipoancele astea, îți zic sincer, care sunt acuma siliconate.

Ea e o fată simplă de la țară și arată și bine. E frumoasă. Cum e pe internet, așa e și în viața reală, și caracter și fizic. Când am întâlnit-o mi se părea și mai frumoasă în realitate. Ăsta e adevărul, chiar dacă e măritată. De acum fiecare cu viața lui, dar eu tot o simpatizez în continuare. Ea rămâne în sufletul meu pentru toată viața. Și acum dacă ne-am vedea noi doi, eu cred că ar simți și ea ceva și eu.

Eu care sunt Ovidiu Neveu și nu prea am emoții, când m-am întâlnit cu ea chiar am avut emoții. Mi se ridica părul pe mâini. Am mai vorbit cu mama Geta, mi-a scris. Mi-a dat o veste proastă pentru mine, dar bună pentru familia ei, că Getuța e însărcinată în două luni. Să-i trăiască, felicitări, asta-i viața, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Ovidiu Neveu.